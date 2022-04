Grünsfelder Nepomuk steht in Wernfeld

Die Grünsfelder Statue des Nepomuk aus der Vorkriegszeit ist wieder aufgetaucht: Dank alter Aufnahmen konnte Edgar Weinmann den Verbleib ausfindig machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Grünsfeld. Eine alte Fotografie aus der Zeit vor 1949 erinnert an ein Bauwerk, das es so nicht mehr gibt. Denn einst führte eine romanische Brücke viele Jahrhunderte über den Wittigbach in Grünsfeld in der Eichendorffstraße. Damals, so erinnert sich Ehrenbürger Edgar Weinmann, war der Wittigbach noch reißend und unbegradigt.

Jedes Jahr kam es zu Überschwemmungen, und die Brücke wurde in Mitleidenschaft gezogen – obwohl auf ihr der Brückenheilige Johannes Nepomuk doch „aufpassen“ sollte, dass den Überquerenden kein Leid zugefügt wird. Die Brücke war schließlich so baufällig, dass sie abgerissen werden musste. Und der aus rotem Sandstein gefertigte Nepomuk verschwand. Beim Neubau der Brücke, die im Jahr 1951 eingeweiht wurde, ersetzte man ihn durch eine Figur aus weißem Sandstein. „Die alte wurde damals nach Bayern vom Staatlichen Bauamt verkauft“, weiß Weinmann noch.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Geld war kurz nach dem Krieg knapp und so war man in Baden-Württemberg froh, dass die Amtskollegen in Bayern die Figur übernahmen. Sie steht seitdem auf beziehungsweise an der Brücke über die Wern bei Wernfeld, einem Ortsteil von Gemünden. „An“, weil auch diese Brücke im Laufe der Jahrzehnte einem Neubau weichen musste und die Figur an den Rand der Brücke versetzt wurde. Bei den Umsetzarbeiten, so hat es Weinmann herausgefunden, wurde die Figur allerdings beschädigt. Ein Baggerfahrer holte mit seiner Schaufel zu weit aus und „köpfte“ den ursprünglichen Grünsfelder Nepomuk. Davon sieht man heute nicht mehr viel, denn der Kopf wurde fachmännisch wieder aufgesetzt.

Die Grünsfelder Brücke über den Wittigbach von 1951 hielt übrigens nicht so lange wie ihr romanischer Vorgänger. Sie wurde 2019 komplett saniert und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Auch deshalb ist der Nepomuk an die nördliche Uferseite gewandert und beschützt nun die auf der Brücke Fahrenden. Der Sockel der jetzigen Figur ist liebevoll mit vielen Informationen versehen, die die Brücke, ihren Neubau und die Wassermassen beschreibt, die sich früher durch die Stadt vom Wittigbach wälzten.

Hochwasser war „normal“

Hochwasser war praktisch an der Tagesordnung, nicht nur im Herbst und Winter. Nicht umsonst waren die kleinen Häuser entlang des Baches von Tagelöhnern und ihren Familien bewohnt. Nur die besser verdienenden Bürger konnten sich in hochwassersicheren Lagen ansiedeln. Heute befindet sich in unmittelbarer Nähe des Nepomuk das Senioren- und Pflegeheim sowie weitere Wohnhäuser.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Einzig die Hochwasserkarte der Stadt lässt einschätzen, wo Überschwemmungsgebiete sein könnten. Ein „HQ100“, also ein Hochwasser, wie es alle 100 Jahre stattfinden kann, würde weit über die Ufer des Wittigbach treten und viele Gebäude überfluten.

Damit dies nicht passiert, glaubten die Menschen früher den heiligen Nepomuk rufen zu können. Denn nicht nur in Grünsfeld, sondern an vielen Brücken stehen Statuen des „Brückenheiligen“. In Grünsfeld ist sogar eine Figur an der Kirche St. Peter und Paul in luftiger Höhe unter einer Sonnenuhr angebracht– eher selten in dieser Gegend. Die Legende des heiligen Nepomuk kommt eigentlich aus dem tschechischen Prag.

Johannes aus Pomuk, der heilige Johannes Nepomuk in Böhmen, wurde um das Jahr 1350 geboren. Im Jahre 1370 war Nepomuk Kleriker des Prager Erzbistums und Notar des erzbischöflichen Gerichtes und Priester am Prager Dom. 1393 wurde Johannes Nepomuk durch König Wenzel IV. gefangen genommen. Nepomuk war der Beichtvater der Königin, und König Wenzel wollte erfahren, was seine Frau dem Priester unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses anvertraut hatte. Doch Johannes wahrte das Geheimnis, trotz grausamer Folter. Schließlich ließ König Wenzel den treuen und verschwiegenen Priester Johannes Nepomuk von der Moldaubrücke in den reißenden Fluss stürzen und auf diese Weise ermorden.

Johannes Nepomuk wurde, nachdem man seinen Leichnam geborgen hatte, im Prager Dom bestattet. Als man 1719 sein Grab öffnete, war die Zunge des Toten unversehrt. Man deutete das als Zeichen, dass er das Beichtgeheimnis ernst nahm. Im Jahr 1729 wurde Johannes Nepomuk heilig gesprochen. Nepomuk ist der Patron der Flößer, Müller, Schiffer und Brücken, der Beichtväter und aller Priester.