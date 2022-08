Grünsfelder Musiker spielen auf

Grünsfeld. Eigentlich wäre der mittlerweile schon traditionelle Besuch der Musikkapelle Grünsfeld beim befreundeten Spielmannszug des Schützencorps aus Lehrte bereits für 2020 auf dem Programm gestanden. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste das dortige Schützenfest, und somit auch der Besuch der Musikkapelle Grünsfeld, nun aber zwei Jahre in Folge abgesagt werden. Umso mehr freute es beide Vereine, dass das Fest in diesem Jahr wieder stattfand und der Besuch somit nachgeholt wurde.

Gleich ein Auftritt

Nach Ankunft und Begrüßung folgte direkt der erste Auftritt der Musikkapelle auf dem Schützenfest in Lehrte. Das große Festessen im Festzelt, bei welchem auch zahlreiche Ehrungen sowie die Proklamation des Schützenkönigs stattfindet, wurde durch die Musikkapelle Grünsfeld musikalisch umrahmt. Der zweite Auftritt folgte bereits am nächsten Morgen. Beim Königsfrühstück, welches ebenfalls im Festzelt abgehalten wird, sorgten die Musiker aus Grünsfeld wieder für Unterhaltung und Stimmung im Zelt. Im Anschluss wurde, zu Ehren des Schützenkönigs, noch abwechselnd und gemeinsam mit dem Spielmannszug aus Lehrte am Vereinsheim des Schützencorps musiziert.

Ereignisreich

Am Sonntag folgte dann, zum Abschluss eines ereignisreichen und musikalischen Wochenendes, der gemeinsame Aufmarsch des Spielmannszuges und der Musikkapelle auf dem Lehrter Rathausplatz. Von hier aus begann der einstündige, große Festzug durch die Straßen Lehrtes. Nachdem dieser beendet wurde, versammelten sich die Musiker der Musikkapelle Grünsfeld, des Spielmannszuges sowie des Musik- und Fanfarenzugs des Schützencorps Lehrte gemeinsam auf der Bühne. Dort gaben die rund 90 Akteure gemeinsam unter der Leitung des Dirigenten der Musikkapelle Grünsfeld, Thomas Mohr, ein Musikstück zum Besten.

Anschließend wurde die Musikkapelle, unter dem Versprechen, dass der nächste Besuch diesmal nicht erst in sieben Jahren stattfindet, von den Freunden aus Lehrte wieder in Richtung Grünsfeld verabschiedet.

Doch davor steht erst noch der Gegenbesuch in Grünsfeld aus. Voraussichtlich darf man die Lehrter zu den Festlichkeiten anlässlich des 100. Geburtstages der Musikkapelle am Wochenende vom 19. bis 21. Juli 2024 willkommen heißen.