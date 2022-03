Grünsfeld: Zwei neue Kita-Gruppen in der Kommune geplant

Grünsfeld. Die Kindergärten in Grünsfeld platzen fast aus allen Nähten. Aktuell gibt es kaum noch freie Plätze. Dass soll sich ab dem kommenden Kindergartenjahr ändern. Denn je eine neue Gruppe soll ab September in den beiden Einrichtungen in Grünsfeld und Zimmern dazu kommen, wie Kämmerer Christoph Kraft bei der Sitzung des Gemeinderats im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung deutlich machte. Die wurde einstimmig genehmigt.

„Wir haben fast kein Leerplätze, um Kinder aufzunehmen, die zuziehen“, so der Kämmerer. Damit sei man nahe an der Auslastungsgrenze und habe wenig Spielraum. Die derzeitigen 162 Plätze werden dann auf 192 aufgestockt.

Dass weitere Plätze gebraucht werden, weil der Kommune ukrainische Flüchtlinge zugewiesen werden, ist Bürgermeister Joachim Markert überzeugt.

Mit aktuell neun Gruppen ist die katholische Kindertagesstätte St. Marien in Grünsfeld die größte Einrichtung im Umkreis. Und sie wird ab September um eine weitere Krippengruppe anwachsen. Denn der Bedarf ist da. Deshalb wurde im Zuge der Kindergartenbedarfsplanung für Grünsfeld eine weitere und damit vierte Krippengruppe ins Auge gefasst.

Somit hat man dann 40 Plätze für die Kleinen zur Verfügung. „Zeitweise werden diese Plätze unterm Jahr komplett belegt sein“, ist sich Kraft sicher. Untergebracht wird die zusätzliche Gruppe in einem der beiden Reserveräume, so dass keine baulichen Veränderungen notwendig werden.

Nutzungsänderung nötig

Mit einer weiteren Gruppe soll auch der Standort Zimmern gestärkt werden. Aktuell ist in der katholischen Einrichtung St. Margarethen eine Altersmischgruppe. Künftig soll es eine Gruppe für Kinder ab drei Jahren mit insgesamt 25 Plätzen geben und eine eigene Krippengruppe mit zehn Plätzen. Wegen der nötigen Nutzungsänderung sei man bereits in Gesprächen mit den zuständigen Stellen, so Kraft und Markert.

In Zimmern geht es nicht ganz ohne Umbaumaßnahmen. Im Gruppenraum will man die Küche austauschen. Für die neue Krippe muss der gegenüberliegende Raum vergrößert werden. Auch der Schlafraum sei zu klein. Hier soll die bisherige Garderobe integriert werden. Auch im Nassbereich für die Kleinkinder muss es Verbesserungen geben.

Personalbedarf

Wie hoch die Kosten für den Umbau und neue Möblierungen für beide Gruppen sind, konnte der Kämmerer noch nicht sagen. Er hofft, dass einige Arbeiten direkt vom Bauhof erledigt werden können. Anders sieht es bei den Personalkosten aus. Durch die zwei zusätzlichen Gruppen müssen vier Vollzeitstellen besetzt werden. Markert und Kraft waren optimistisch, trotz Fachkräftemangels neues Personal gewinnen zu können.

Rund 250 000 Euro wird dies kosten, von denen die Stadt etwa 40 Prozent trägt. Insgesamt schießt die Kommune 2022 rund 600 000 Euro in den kirchlichen Kindergärten zu.