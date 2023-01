Trotz Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise und steigender Inflation, die zu einer großen Belastung für die Bürger geführt haben, kann man in Grünsfeld auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Für Bürgermeister Joachim Markert lohnt sich daher ein Blick auf das Erreichte. „Viel hat sich in den vergangenen Monaten in der Stadt und ihren Stadtteilen getan“, betont er.

Eine

...