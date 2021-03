Die Stadt Grünsfeld will einer von 20 Modellstandorten für ein Kinderbildungszentrum werden. Mit dem Kindercampus sind gute Voraussetzungen dafür gegeben.

AdUnit urban-intext1

Grünsfeld. Kaum ist der Kindercampus fertiggestellt, schon gibt es die nächste Fördermöglichkeit für die weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindergarten. Die Förderung von Kinderbildungszentren ist ein neuer Baustein des Landes Baden-Württemberg im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes.

Ziel sei es, so Bürgermeister Joachim Markert, die Bildungschancen der Kleinsten und Kleinen von Beginn an zu fördern. Insgesamt 20 Modellstandorte in Städten und Gemeinden können teilnehmen, die vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport gefördert werden. In den Jahren 2021 und 2022 ist das Ziel „die Weiterentwicklung einer Kindertageseinrichtung und einer Grundschule zu einem Kinderbildungszentrum“.

„Um Kinder bestmöglich zu fördern, muss man in den Kinderbildungseinrichtungen neue Wege gehen. Dabei entstehen Orte, an denen Kitas und Grundschulen ihre räumlichen und fachlichen Ressourcen bündeln, um auf den Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes eingehen zu können“, zitierte Bürgermeister Markert die Anforderungen an eine Fördermöglichkeit.

AdUnit urban-intext2

Mit der Schaffung des Kindercampus habe die Stadt Grünsfeld beste Voraussetzungen, um in den Fördertopf zu kommen. Falls man zum Zuge kommt, sei mit einer Anschubförderung von bis zu 200 000 Euro im Jahr, einem Zuschuss für einen Projektmanager mit bis zu 50 000 Euro, einer Stelle für Fachberatung bis 60 000 Euro im Jahr sowie zweckgebundene Sachmittel bis 90 000 Euro pro Jahr zu rechnen. Hinzu kommen noch eine Unterstützung durch Prozessbegleiter und regelmäßige Vernetzungstreffen der Modellstandorte. Sollte die Stadt Grünsfeld ausgewählt werden, könne man bereits ab Juli 2021 mit der Umsetzung beginnen, so Markert.

Der Grünsfelder Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, einen Antrag auf Teilnahme an dem Programm „Kinderbildungszentren BW“ zu stellen und hofft auf einen positiven Bescheid.