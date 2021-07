Ausweichmanöver mit Folgen: Der Laster mit dem Gerät zur Entnahme von Bodenproben geriet beim Passieren eines Radfahrers am Donnerstag am Grünsfelder Rötersteingraben nach rechts in einen Graben. Aufgrund des Ladungsgewichts kippte der Anhänger zur Seite.

© Seufert