Grünes Licht für mehr Nachhaltigkeit

Die Stadt Grünsfeld will sich in Sachen Klimaschutz besser aufstellen. Unterstützung holt man sich dabei von der Klimaschutzmanagerin des Stadtwerks Tauberfranken, Ann-Kathrin Murphy.

Grünsfeld. Nachhaltigkeit spielt für Bürgermeister Joachim Markert und den Grünsfelder Gemeinderat eine wichtige Rolle. Immer wieder taucht die Frage auf, wo die Kommune ihren Beitrag in Sachen Klimaschutz leisten kann. Dazu hat man sich nun Unterstützung ins Boot geholt. Beim kommunalen Klimaschutz wird künftig Ann-Kathrin Murphy, Klimaschutzmanagerin beim Stadtwerk Tauberfranken, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Einstimmig sprach sich das Gremium bei der Sitzung am Dienstag in der Grünsfelder Stadthalle dafür aus, die Einstiegs- und Orientierungsberatung in Anspruch zu nehmen.

Im Grünsfelder Gemeinderat notiert Die Internetseite der Stadt Grünsfeld soll erneuert werden. Kämmerer Christoph Kraft erläuterte bei der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag in der Stadthalle in Grünsfeld die Notwendigkeit, nicht nur wegen rechtlicher Vorgaben und einer barrierefreien Seite. Unter den drei möglichen Anbietern war auch das örtliche Unternehmen FOR.um Media, das die Seite bisher betreut hat. Das Gremium entschied sich schließlich für die Firma Hirsch & Wölfl aus Fellberg zum Preis von 20 610 Euro, da der Anbieter viel Erfahrung im Bereich Kommunen hat. Zudem sollen die Micro-Seiten für Schule und Feuerwehr die gleiche Optik erhalten. Vertagt wurde das Baugesuch zur Errichtung einer Lagerhalle für Rohstoffe in Grünsfeld. Es fehlen noch Informationen, hieß es. Zudem habe sich der frühere Landrat Reinhard Frank als Moderator in dieser Sache zur Verfügung gestellt. In der Grünbachstraße soll im Zuge der Sanierung auch die Straßenbeleuchtung ausgetauscht werden. Vorgesehen sind 26 Mini-Leuchten entlang der Straße sowie drei Micro-Leuchten am Fußweg. Auch bis zur Mühle sollen künftig Lampen stehen. Den Zuschlag erhielt die Firma Netze BW zum Preis von 38 808 Euro. Sie soll auch im Buckweg in Grünsfeldhausen zum Preis von 8263 Euro die Straßenbeleuchtung erneuern. Die nächste Sitzung des Gemeinderats ist am 12. April in der Stadthalle vorgesehen. dib

In seiner Einleitung ging Bürgermeister Joachim Markert auf die Hitzewellen und Trockenperioden der letzten Jahre ein. In Zeiten von Klimawandel und Krieg brauche es ein Augenmerk auf die Nachhaltigkeit. Der Rathauschef unterstrich die Dringlichkeit, den Klimaschutz voran zu treiben. Der müsse in seiner Gesamtheit betrachtet werden – gerade in einer Kommune. Erfolgreich sei man nur dann, wenn der komplette Sachverstand einer Kommune mit eingebunden werden, etwa durch Fachleute, Gemeinderat, engagierte Bürgerinnen und Bürger, oder auch Architekten sowie Vertreter der Landwirtschaft. „Wir haben uns als Stadt zum richtigen Zeitpunkt auf den Weg gemacht.“

Den Ball griff die Klimaschutzmanagerin auf und erläuterte, wie ihre Einstiegsberatung erfolgen kann. Nicht nur das Land Baden-Württemberg habe ambitionierte Ziele, verwies sie auch den Green Deal der EU. Sie betonte, dass Klimaschutz ressortübergreifend zu verstehen sei. Von der Stadtplanung über die Energieeffizienz und die Mobilität bis zu Konsumverhalten und Wirtschaft müsste alles berücksichtigt werden. Ein bedeutender Baustein für eine nachhaltige Entwicklung ist in ihren Augen das Thema Bildung.

Den Kommunen könne dabei auch die Rolle des Treibers zukommen. „In wieweit wirkt sich eine Maßnahmen auf den Klimaschutz aus, sollte immer hinterfragt werden“, gab sie Gemeinderat und Verwaltung mit auf den Weg. Ein großer Aufgabenblock ist aus ihrer Sicht die kommunale Wärmeplanung und die Reduzierung des Energieverbrauchs.

Die Aufgabe von Ann-Kathrin Murphy ist die Beratung und Begleitung der Kommunen auf diesem Weg. Ein Teil dieser Arbeit sei auch die Beantragung von Fördermitteln, „aber nicht das Investment“. Die Einstiegs- und Orientierungsberatung erfolgt über 18 Monate. Ein erster Schritt soll dabei eine Bestandsaufnahme sein, welche Aktivitäten es bereits gibt. Dann folgt ein Workshop, um Ideen zu sammeln.

„Es geht nicht darum, Maßnahmen und Handlungsfelder vorzugeben, sondern sie individuell für die Kommune zu erarbeiten.“ Sicherlich gebe es Bausteine, die man von anderen übernehmen könne. Aber jede Stadt solle dabei authentisch ihr eigenes Konzept entwickeln können. Auch beim Zeitplan sei man flexibel und passe sich den Gegebenheiten vor Ort an.

Für Gemeinderat Franz Ködel ist das kein neues Thema. „Das wurde vor Jahrzehnten schon kontrovers diskutiert. Aber heute brennt der Kittel“, verwies er auf die Fridays for Future-Bewegung. In seinen Augen sei im Kreis auch zu wenig passiert. Dem widersprach der Bürgermeister. Man stehe in Sachen Nachhaltigkeit nicht so schlecht da, führte er die Bioenergieregion an oder auch die Tatsache, dass man der Landkreis mit den meisten Windrädern landesweit ist.

Murphy stellte das Energiemanagement vor, das am einfachsten umzusetzen sei. Dabei gehe es auch um die Akzeptanz bei den Bürgern: Mit wenig Invest und Aufwand einen großen Effekt erzielen, könne man etwa mit der Aktion Stadtradeln.

Dass sie als Vertreterin eines Energieversorgers und nicht als Mitarbeiterin einer Verwaltung agiert, sorgte bei einigen Gemeinderäten für Skepsis. Sie sieht sich eher als Schnittstelle, zu der neben Energie auch die Themenfelder Ressourcenschutz und Abfallberatung gehören. Auch das Stadtwerk wolle bis 2025 klimaneutral werden. Sie machte aber auch deutlich, dass ihre Beratung produktneutral erfolgt.

Auf die Kommune kommen durch die Beratung Kosten zu, von denen 70 Prozent gefördert werden. Damit verbleibe ein Eigenanteil von rund 5000 Euro für die 18-monatige Beratung. Die beginnt erst, wenn der Bewilligungsbescheid eingetroffen ist.