Grünes Licht für Betrieb erteilt

Grünsfeld. Seit März 2019 ist das Grünsfelder Familienzentrum am Start und kann auf beachtliche Erfolge zurückblicken, wie Leiterin Cornelia Renk in der Gemeinderatssitzung berichtete. Trotz Corona seien vielfältige Angebote gemacht und von allen Altersgruppen genutzt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Nicht überall heile Welt“

„Es ist nicht überall heile Welt“, hatte Bürgermeister Joachim Markert vorher zum Thema eingeleitet. Die Familienzentren erfüllten eine wichtige soziale Funktion und seien ein niederschwelliges Präventionsangebot. Sie holten die Menschen in deren jeweiligen Situationen ab und böten aktive Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei reiche das Angebot für Beratungen von Familien und deren Probleme bis hin zu Hilfen bei der Demenzberatung oder dem Ausfüllen von Anträgen für Sozialleistungen.

In den vergangenen Jahren habe die Beratungstätigkeit der Caritas im Tauberkreis extrem zugenommen, berichtete Vorstandvorsitzender Matthias Fenger. Egal ob Erziehungsberatung, Schwangerenberatung oder Straffälligenhilfe, es sei das ganze Spektrum der Beratung gefragt.

„Besonders wertvoll“

Und genau hier setze das Familienzentrum in Grünsfeld an. Die Zusammenarbeit mit der Schule sei „besonders wertvoll“, denn so erreiche man mit der Schulsozialarbeiterin schon in einem frühen Stadium Familien mit Problemen. Das geschehe auch im Kindergarten, berichtete Cornelia Renk, mit der dortigen Leiterin Katja Baumann. Hier werde echte Hilfe angeboten, die von den Betroffenen gerne genutzt werde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Cornelia Renk lobte die Einsatzfreudigkeit der Grünsfelder Bürger. „Ein Anruf genügt und schon sind sie da.“ Im vergangenen Jahr war es trotz Corona gelungen, mehrere Veranstaltungen durchzuführen, darunter das Ferienprogramm in den Sommerferien oder eine Osterüberraschungsaktion in Zusammenarbeit mit dem Altenwerk. Im Herbst plane man einen Selbstbehauptungskurs für Kinder und Jugendliche, und auch in den Herbstferien sei wieder viel geboten. Das alles funktioniere nur, weil „die Conny“, wie sie mittlerweile in Grünsfeld genannt wird, ein gutes Netzwerk aufgebaut habe, trotz ihrer begrenzten Stundenzahl.

Erweiterung vereinbart

Die solle nun erweitert werden, weil man zusammen mit dem Nachbarort Wittighausen plane, das erste interkommunale Familienzentrum im Main-Tauber-Kreis und wahrscheinlich sogar in ganz Baden-Württemberg, so Matthias Fenger, zu eröffnen. Beate Maier, Bereichsleitung Beratung bei der Caritas im Tauberkreis, sprach vor dem Gemeinderat von insgesamt 23,8 Stunden, die künftig Präsenz in Grünsfeld sein werde. Dabei werde Cornelia Renk den Großteil abdecken, die restlichen Stunden würden vom vor kurzem begonnenen Familienzentrumsleiter aus Großrinderfeld geleistet.

Steigende Kosten

Natürlich würden dadurch die Kosten, welche die einzelnen Gemeinden tragen müssten, steigen. Aber das nur moderat, denn durch die Zusammenarbeit würden sich Synergieeffekte ergeben. Der dauerhafte Zuschuss der Erzdiözese Freiburg werde weiterhin fließen und auch der Zuschuss des Kreistages sei für die nächsten drei Jahre gesichert.

Doch laufe im kommenden Jahr die Anschubfinanzierung des Landes aus, was alle Parteien in der Sitzung sehr bedauerten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

So müsse die Stadt Grünsfeld nach dem Beschluss des Gemeinderates künftig mehr in die Tasche greifen, um die freiwillige Leistung eines Familienzentrums weiter anbieten zu können.

Stimmen aus dem Gemeinderat baten darum, doch die Gewichtung der Zahlungen zwischen Grünsfeld und Wittighausen noch etwas zugunsten von Grünsfeld zu ändern. Hier signalisierte Bürgermeister Joachim Markert Behandlungsbereitschaft.