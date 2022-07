Große Kampfnacht mit 17 Kämpfen

Grünsfeld. Martin Vath von der Alpha Sportschule Grünsfeld veranstaltete zum siebten Mal die große Kampfnacht „Legion Fighting Championship“. Mit 17 Kämpfen im MMA, Grappling und Thaiboxen hat er damit ein sportliches Ausnahmeereignis im Main-Tauber-Kreis etabliert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An der Spitze der Veranstaltung stand der Pro-Titel-Kampf bis 70 Kilogramm zwischen Hafeni Nafuka von Fight Fusion/Regensburg und Islam Hadchiev von La Courage/Landshut.

Bereits im Vorfeld hatte der Kampf in der Fachwelt und in den sozialen Netzwerken für Furore gesorgt, da es ich bei diesen beiden Kämpfern um zwei der deutschlandweit besten und aufstrebensten Nachwuchstalenten handelt. Bei dem Kampf über drei mal fünf Minuten herrschte Ausgeglichenheit zwischen dem im Stand besseren Hadchiev und dem vornehmlich als Bodenkämpfer bekanntem Nafuka vor. Bis zur zweiten Runde, in der der Landshuter Hadchiev sich in einem Rear Naked Choke des Regensburgers gefangen sah, aus dem es kein Entrinnen mehr gab. Hadchiev musste aufgeben: Sieg durch Submission für den besseren Kämpfer Hafeni Nafuka.

Mehr zum Thema TSV Schwabhausen In 44 Spielen fielen 144 Tore Mehr erfahren Tennis Chance auf Aufstieg besteht Mehr erfahren

Neben diesem herausragenden Kampf fand ein weiterer Pro-Titel-Kampf bis 83,9 Kilogramm im Mittelgewicht statt. In einer Art Stellungskrieg verkeilten sich Kevin Hangs vom Kampfgeist Gym und der Franzose und Wahlnürnberger David Depannemaecker ineinander. Der vormalige Ringer Hangs setzte dabei den Thaiboxer Depannemaecker am Boden bewegungsunfähig, sodass dieser seine Boxqualitäten nicht ausspielen konnte: Sieg nach Punkten für Hangs.

Flankiert wurden diese beiden Mega-Kämpfe durch 15 weitere Amateur-Kämpfe, die den Profikämpfen in nichts nachstanden.

Besonders hervorzuheben sind die beiden Kämpfe der Lokalmatadore der AlphaFighters Grünsfeld. Ein geradezu entfesselter Dennis Pass holte seinen Gegner Joel Makowski von Anima MMA mehrmals auf die Bretter, ließ ihm keine Sekunde zum Verschnaufen und beendete den Kampf durch einen Sieg klar nach Punkten.

Weniger erfreulich lief es dann für Philipp Capinski. Der Newcomer musste sich dem boxerisch überlegenen Antonio Bechian von La Courage Landshut durch Submission geschlagen geben. Und dennoch: Capinski konnte lange Zeit die Angriffe parieren, unterlag aber dann der höheren Kampferfahrung seines Gegners.