Grünsfeld. Die Stadt Grünsfeld beteiligt sich ab 1. Juli 2021 am Stadtwerk Tauberfranken und der Netze BW. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag.

Vor dem Hintergrund immer kleiner werdender Renditen auf dem freien Wirtschaftsmarkt für Einlagen aus Geldmitteln suchen viele Kommunen nach Alternativen. Dabei hat die Sicherheit des eingezahlten Geldes absoluten Vorrang. Spekulationen der Stadt wolle man auf keinen Fall, so Bürgermeister Joachim Markert in der Gemeinderatssitzung in der Stadthalle. Die negativen Schlagzeilen über Kommunen, die ihr Geld beispielsweise bei der Greensill Bank investiert haben, oder ähnliche hochspekulative Anlageformen, kommen für die Stadt Grünsfeld nicht infrage.

Deshalb sei man auf der Suche nach passenden Partnern auf die „Stadtwerk Tauberfranken Beteiligungsgesellschaft mbH“ und die „Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co.KG“ gestoßen. Beide Gesellschaften sind im Energiebereich beheimatet, einem Wachstumsmarkt in den nächsten Jahren, so der Bürgermeister.

Gute Renditen

Als regionales Versorgungsunternehmen sei das Stammgeschäft des Stadtwerk Tauberfrankens der Handel und die Erzeugung von Strom, Gas, Wasser und Wärme. Außerdem engagiere sich das Unternehmen in der Telekommunikation (Glasfaser, öffentliches W-Lan), bei der regenerativen Energieerzeugung und der Verbreitung der E-Mobilität. Vor allem das regionale Engagement war ein Argument für die Beteiligungsabsicht der Stadt. Man plane mit einer Einlage von 104 700 Euro, wobei jährlich gekündigt werden kann, so der Rathaus-Chef. Als Rendite erwarte man 4,5 Prozent im zehnjährigen Mittel, bei einer Garantiedividende von 0,6 Prozent.

Bei der Netze BW, dem größten Verteilnetzbetreiber in Baden-Württemberg mit rund 100 000 Kilometer Stromnetz und 5000 Kilometer Erdgasnetz, will man sich mit 200 000 Euro beteiligen.

Hier gilt allerdings eine Bindung von fünf Jahren. Bis 2024 sei eine Rendite von 3,6 Prozent festgeschrieben, so der Bürgermeister.

„Die erwartete Rendite liegt deutlich über derzeitigem Kreditmarktniveau“. Markert rechnet mit einem Gewinn von mindestens 7200 Euro im Jahr, vor Steuern.

Der Gemeinderat sah ebenfalls die positiven Effekte für die weiteren Beteiligungen der Stadt und gab grünes Licht für die Unterzeichnung der notariellen Verträge, wenn die Kommunalaufsicht ihre Zustimmung gegeben hat. me