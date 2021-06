Ein gut halbstündiger Starkregen rund um Grünsfeld sorgte am Mittwochabend für mehr als ein Dutzend Einsätze der Feuerwehren Grünsfeld und Kützbrunn. Besonders betroffen war dabei das Industriegebiet „Sonnenleite“ in Grünsfeld, in dem schweres Räumgerät ran musste, um Geröll und Schlamm zu beseitigen.

© Markert