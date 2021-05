Genügend Platz für Kinder vorhanden

Dank großzügiger Planung des Kindercampus’ werden auch im kommenden Jahr alle Kinder, die möchten, in der Kindertagesstätte einen Platz erhalten können. Kämmerer Christoph Kraft stellte die Kindergartenbedarfsplanung im Gemeinderat vor.

AdUnit urban-intext1

Grünsfeld. Jedes Jahr aufs Neue ist es spannend, ob die Kindertagesstättenplätze in einer Gemeinde reichen oder wieder eine Warteliste eingerichtet werden muss. In diesem Jahr trat Grünsfelds Kämmerer Christoph Kraft allerdings vollkommen entspannt vor den Gemeinderat und verkündete die neuesten Zahlen.

Im Gemeinderat notiert Für fast 92 000 Euro werden in Kürze mehrere Straßen und Feldwege von der Firma Konrad-Bau in der Stadt und den Ortsteilen saniert. Künftig sollen solche Vergaben mit der existierenden Prioritätenliste abgeglichen werden. Eine Pumpe in der Kläranlage muss nach siebeneinhalb Jahren für knapp 11 000 Euro ausgetauscht werden. Sie war nicht mehr reparabel. Die Stadt hatte von Privatleuten zwei Spenden über 100 beziehungsweise 250 Euro erhalten. Der Stadtrat stimmte der zweiten Änderung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Grünsfeld-Wittighausen zu. Über die Pfingstfeiertage können sich auch Grünsfelder Bürger im Testzentrum ein Königshofen auf das Corona-Virus testen lassen. Eine entsprechende Vereinbarung haben die Kommunen geschlossen. So können auch Grünsfelder Bürger am Wochenende die örtlichen Gastwirtschaften besuchen. mae

Obwohl Grünsfeld dank entsprechender Baugrundstücke und vieler Bauwilliger wachse, entstehe noch kein Engpass bei der Kinderbetreuung. Die Zuzüge könnten kompensiert werden, führte er bei der Vorstellung der Kindergartenbedarfsplanung aus.

Im neuen Kindercampus sei sowohl im Krippe- als auch im Kindergartenbereich noch ein Raum in Reserve. Und auch für den Standort Zimmern gebe es genügend Kinder, die den Kindergarten St. Margaretha. Man rechne mit einer stabilen Kinderzahl, die die Einrichtung besuchen wollen. Die Einrichtung einer großen altersgemischten Gruppe hatte sich also ausgezahlt.

AdUnit urban-intext2

Erfreulich war auch der einstimmige Beschluss, den örtlichen Vereinen und vergleichbaren Gruppierungen bis 2023 die Mietkosten für Anmietungen gemeindlicher Räumlichkeiten nicht in Rechnung zu stellen. Bürgermeister Joachim Markert führte aus, dass die Vereine durch die Pandemie praktisch keine Einnahmen mehr hätten und fast alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Trotzdem würden die Ausgaben weiter laufen – und hier wolle die Stadt unterstützend tätig werden. Weiterhin seien die kostenfreien Vermietungen, wie sie in der Vermietungsordnung festgelegt sind. „Wir setzen damit ein Zeichen, dass wir zu unseren Vereinen stehen“, sagte Markert.

Kleinere Diskussionen gab es von Bürgerseite bei der Vorstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für eine Gewerbegebietserweiterung in Zimmern. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll ein Zustand geheilt werden, der bereits jetzt größtenteils existiert. Die ansässige Firma hat einen erhöhten Bedarf an Lagerflächen und auch ein neues Verwaltungsgebäude soll entstehen. Die Anwohner stören sich vor allem an der zu erwartenden Lärmbelästigung und an den Arbeitszeiten.

AdUnit urban-intext3

Ein Hinweis auf Lagerung umweltgefährdender Stoffe konnte nicht bestätigt werden. Eine Begehung der Stadt mit dem Umweltamt hatte dafür keine Anzeichen erkennen können.

AdUnit urban-intext4