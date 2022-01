Zimmern. „Das Jahr beginnt, das Christuskind bleibt alleweil zugegen. Es sendet uns, zu bringen euch ein Lied und seinen Segen.“ Dieses Jahr war es wieder so weit: In der Pfarrgemeinde St. Margaretha, Zimmern, machten sich sieben Sternsinger auf den Weg, um den Segen der Heiligen Nacht in die Häuser zu bringen. Dabei sammelten sie über 1200 Euro für Kinder in Afrika. Bild: Lea Vollrath

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1