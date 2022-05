Fünf langjährige Aktive zu Ehrenmitgliedern ernannt

Grünsfeld. Die Musikkapelle Grünsfeld traf sich zur Jahreshauptversammlung im Vereinsheim der Kapelle.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Elke Krappel folgte das Gedenken an die verstorbenen verstorbenen Mitglieder und Angehörige.

Laura Ködel las das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung und den Jahresbericht vor. Erneut machte sich hier der Wegfall vieler obligatorischer Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie bemerkbar. Den musikalischen Höhepunkt des vergangenen Jahres stellte das Platzkonzert im Oktober dar.

Matteo Boccagno berichtete von den Auftritten der Jugendkapelle beim Platzkonzert und den Adventsfenstern. Besonders großen Spaß habe der Jugendkapelle auch das Projekt in Kooperation mit der Bläserjugend Wittighausen sowie den Musikvereinen aus Krensheim und Kützbrunn gemacht.

Wolfgang Segeritz schilderte die finanziellen Angelegenheiten des Vereins in seinem Kassenbericht. Durch die Kassenprüfer Ute Bieger und Thomas Englert konnte ihm eine einwandfreie Kassenführung bestätigt werden, so dass die Entlastung des gesamten Vorstands einstimmig beschlossen wurde.

Daniela Stoy blickte aus der Sicht der Dirigentin der Jugendkapelle auf das vergangene Jahr zurück. Auch sie berichtete davon, wie gut das JugendMusikProjekt bei den aktuell 14 Musikerinnen und Musikern angekommen war und dass dadurch auch weitere Kinder aus dem Instrumentalunterricht an die Jugendkapelle herangeführt werden konnten.

Jugendleiterin Kerstin Pürzl berichtete von den Plänen in der Nachwuchsförderung. Es befinden sich aktuell 23 Kinder in der Ausbildung, ein Großteil davon spielt bereits in der Jugendkapelle mit. Die Vorbereitungen für Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Junior, Bronze und Silber laufen bereits, die Prüfungen sollen noch in diesem Jahr abgelegt werden. Auch die mittlerweile drei Gruppen der Musikalischen Früherziehung erfreuen sich großer Beliebtheit.

Elke Krappel blickte aus der Sicht der Vorsitzenden auf das Jahr zurück. Sie bedankte sich außerdem beim gesamten Vorstand, besonders bei den zweiten Vorsitzenden Marius Funtukas und Jürgen Hofmann für die stets gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Besonders gefreut habe sie sich, neben den musikalischen Veranstaltungen, über den Familientag im Wildpark Bad Mergentheim, der von Sarah Krappel hervorragend organisiert wurde und bei den Teilnehmern sehr gut angekommen sei. Ebenso freue sie sich über die durchweg positive Resonanz beim JugendMusikProjekt und zeigte sich beeindruckt von den Konzerten, die in dieser kurzen Zeit auf die Beine gestellt wurden. Auch das Standkonzert zu Ostern sei beim Publikum sehr gut angekommen, hier konnte darüber hinaus eine beachtliche Summe von 895 Euro an Spenden für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine gesammelt werden, welche durch die Musikkapelle Grünsfeld auf 1000 Euro aufgestockt wurde.

Bürgermeister Joachim Markert nahm den Scheck für den Helferkreis in Grünsfeld dankend entgegen. Er bedankte sich bei allen Mitgliedern für das Engagement im Verein, welcher eine große Bereicherung für die Stadt darstellt. Sowohl kirchliche Auftritte als auch Veranstaltungen wie das bald stattfindende Stadtbrunnenfest und die Serenade werden von den Bürgerinnen und Bürgern stets gerne besucht. Besonders hob er die Jugendarbeit des Vereins hervor.

Anschließend konnten gleich fünf Musikerinnen und Musiker für 40 Jahre aktive Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet werden. Ute Bieger, Martin Feuerstein, Jürgen Landwehr, Uwe Landwehr und Michaela Weis sind seit 1982 dabei und neben den musikalischen Events auch bei jeder Art von Arbeitseinsätzen stets zur Stelle und aus dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Ute Bieger, Martin Feuerstein und Jürgen Landwehr sind zudem bereits seit vielen Jahren im Vorstand des Vereins tätig. Daher wurden alle geehrten vom Vorstand als Ehrenmitglieder vorgeschlagen, was durch die Generalversammlung einstimmig bestätigt wurde.

Neuwahlen

Elke Krappel wurde in geheimer Wahl einstimmig in ihrem Amt als erste Vorsitzende bestätigt. Marius Funtukas stand nicht mehr für das Amt des zweiten Vorsitzenden zur Verfügung, stattdessen wurde Marc Kuhn für diesen Posten gewählt.

Jürgen Hofmann wurde als stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt. Wolfgang Segeritz wurde in seinem Amt als Kassierer bestätigt, ebenso Laura Ködel als Schriftführerin. Beisitzer bleiben Markus Englert, Martin Feuerstein und Luca Landwehr.

Den Musikausschuss bilden Kerstin Pürzl als Jugendleiterin, Jürgen Landwehr sowie Marius Funtukas und als neues Mitglied Florian Feuerstein. Die Vereinskasse prüfen weiterhin Ute Bieger und Thomas Englert. mvg