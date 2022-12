Familie Berghammer spendete 1650 Euro

Paimar. Der Lichterzauber bei Familie Berghammer war ein voller Erfolg. Viele Besucher kamen, um das von Tausenden Lämpchen hell erleuchtete Haus in der „Leimengrube“ zu bestaunen. Sie spendeten auch für einen guten Zweck. Mehr als 1600 Euro kamen zusammen, die an die Elterninitiative Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder in Würzburg gehen.

„Mit so vielen Besuchern haben wir gar nicht gerechnet“, berichtete Bernhard Berghammer bei der Spendenübergabe. Die Ersten seien schon eine halbe Stunde vor Beginn gekommen, um einen Blick auf die Beleuchtung zu werfen. Ganz schön ins Schwitzen kamen die Kinder Sarah, Sophie und Marie. „Wir haben laufend Waffeln gemacht“, erzählten die drei. Die Nachfrage war so groß, dass Mama Karina ständig neuen Teig zubereiten musste. Höhepunkt des Abends war der Besuch des Nikolauses, den die Mädchen musikalisch begrüßten. Als Dank gab es für jedes Kind eine Tüte mit Leckereien.

Für ihren Lichterzauber verlangten die Berghammers keinen Eintritt, sondern baten um eine Spende für die Elterninitiative Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder. So kamen 1650 Euro zusammen. Spenden gingen noch Tage nach der Veranstaltung ein.

Katharina Heck lobte die „tolle Aktion“ zugunsten an Krebs erkrankter Kinder und freute sich über die beträchtliche Summe. Sie ist Mitglied im Vorstand der Elterninitiative und nahm die Spende entgegen. „Das Geld können wir gut gebrauchen“, meinte sie. Jüngstes Projekt seien Avatare. Die Elterninitiative will damit erkrankten Kindern ein Stück Normalität ermöglichen. Ein Avatar ist ein Roboter, der stellvertretend für den kleinen Patienten in der Schulklasse sitzt und über den die Kommunikation stattfindet. „Die Kinder können so am Unterricht teilnehmen“, so Heck. Ziel sei es, den Therapieerfolg zu fördern, soziale Isolation zu durchbrechen und Einsamkeit vorzubeugen. feu