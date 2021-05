Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Grünsfeld. Ein 32-Jähriger steht in dem Verdacht am Montag berauscht mit seinem Auto auf der Autobahn 81 gefahren zu sein. Gegen 10 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann mit seinem BMW auf der Rastanlage „Ob der Tauber Ost“, nachdem er zuvor mit seinem Wagen die Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs war.

Bei der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte die Vermutung und verlief positiv. Anschließend wurde dem Mann eine Blutprobe im Krankenhaus abgenommen, die nun untersucht wird.

Weiter wurde bei ihm und seinen drei Mitfahrern Drogen aufgefunden. Allesamt müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.