Fachleute nahmen Produkte gut auf

Grünsfeld/ Basel. Auf der führenden Schweizer Fachmesse für Labor- und Prozesstechnologie in Basel - der ILMAC - präsentiert die Bohlender GmbH erstmals ihre beiden neuen Marken b.safe und b.safe-SYSTEM live dem Fachpublikum.

Nach langer Durststrecke ohne Messen und Ausstellungen ist es endlich wieder möglich, Kontakte vor Ort zu pflegen und neu zu knüpfen. Die beiden neuen Produktlinien b.safe und b.safe System. b.safe-Produkte werden bei der Lösungsmittelentnahme und -entsorgung in HPLC Prozessen eingesetzt und schützen dabei vor schädlichen Dämpfen, mindern teure Lösungsmittelverluste. Zudem: Sie sind einfach zu handhaben. Bei b.safe SYSTEM dreht sich alles um individuelle Einbausysteme für die sichere Lösungsmittelentsorgung und das Abfallmanagement im Labor. Vertriebsleiterin Irene Fischer freut sich über den regen Andrang auf dem Messestand: „Das Bedürfnis nach persönlichen Gesprächen ist deutlich zu spüren. Wir konnten schon viele neue Kontakte knüpfen, besonders das Splitter-System von b.safe System findet großen Zuspruch.“.

Neu ist das Metier HPLC (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie) für Bohlender nicht. „Bereits seit über zehn Jahren entwickeln und produzieren wir Sicherheitslösungen für die HPLC, wie zum Beispiel Entnahmekappen, Abluftfilter oder Fittings für namhafte Anbieter in Europa“, so Geschäftsführer Volker Bohlender. „Jetzt war es an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und unsere langjährigen Erfahrungen in eigene Produkte zu investieren.“