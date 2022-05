Explodierende Stromkosten bereiten Sorgen

Grünsfeld. Licht am Ende des Tunnels: Das sieht der FC Grünsfeld. Nach massiven Einschränkungen wegen Corona hofft man jetzt auf bessere Zeiten. Die Mitglieder trafen sich zur Jahreshauptversammlung im Sportheim.

Optimistisch gab sich Lothar Derr. Die schwierige Zeit habe man gut überstanden, meinte der Vorsitzende. Trotz des Lockdowns war man seinen Angaben zufolge nicht untätig. So sei es gelungen, die Trainingskapazitäten zu erweitern, indem man eine Flutlichtanlage auf dem kleinen Rasenplatz installiert habe.

Derr nutzte seinen Rechenschaftsbericht, um allen zu danken, die ihn und den Verein im zurückliegenden Jahr unterstützt haben. Ihnen sei es zu verdanken, dass der Sportverein allen Widrigkeiten zum Trotz gut dastehe. Als „wichtigen Werbeträger für die Stadt“ bezeichnete Joachim Markert den Fußballclub in seinem Grußwort. Der Bürgermeister lobte das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder für den Zusammenhalt in der Kommune. „Verein und Gesellschaft funktionieren ansonsten nicht.“

Dem Bericht von Schriftführerin Nadine Bamberger waren die Aktivitäten des Vorstands zu entnehmen. Dessen Mitglieder trafen sich, um den laufenden Spielbetrieb im Jugend- und Seniorenbereich zu besprechen.

Ein Dauerthema war auch die Unterhaltung und Sanierung des Sportgeländes. Lothar Derr berichtete von den Aktivitäten der Turnabteilung. Die reichen vom Eltern-Kind-Turnen über Tanzformationen bis zum Wettkampfturnen. Corona hatte den Trainingsbetrieb allerdings stark eingeschränkt. Umso mehr freute es ihn, dass eine Abordnung am Landesturnfest in Lahr teilnehmen konnte. Corona beeinträchtigte auch die Jugendarbeit der Fußballabteilung. Peter Gaspar musste Mannschaften vom Spielbetrieb abmelden, weil nicht mehr genügend Spieler vorhanden waren. Aushängeschild im Jugendbereich sind die D-Junioren. Souverän sicherten sie sich die Meisterschaft in der Kreisklasse B. Auf den jüngsten Kickern liegen Gaspars Hoffnungen. Der Jugendleiter verzeichnete bei den Bambini einen „enormen Zulauf“.

„Mehr wäre möglich gewesen“, räumte Dominik Gerberich ein. Der Trainer der ersten Mannschaft trauerte vergebenen Chancen nach. Nach einer überragenden Vorrunde mit neun ungeschlagenen Spielen in Serie sei man in der Aufstiegsrunde nicht richtig in Tritt gekommen. Der Aufstieg in die Verbandsliga habe sich damit erledigt.

„Die Mannschaft kann trotzdem stolz sein“, betonte Gerberich. Ihre Spielweise habe für Aufsehen gesorgt. Gerberich richtete den Blick schon auf die nächste Saison. „Wir werden aus den Fehlern lernen“, versicherte er. Die Planungen seien so gut wie abgeschlossen. „Der Spielerkader steht.“

Auf ein weiteres Jahr in der Kreisliga A muss sich die zweite Mannschaft einstellen. Trainer Sebastian Heer bedauerte, dass sein Team in der Rückrunde regelrecht eingebrochen ist. Aufwand und Ertrag haben seiner Meinung nach nicht gestimmt. „Dafür dass wir 99 Mal trainiert haben, ist zu wenig herausgekommen.“ Heer appellierte an seine Spieler, an der Einstellung zu arbeiten. Die sei es, die oftmals in knappen Spielen die Entscheidung bringe. Keine großen Einnahmen konnte Manuel Betzel verzeichnen. Während des Lockdowns seien keine Veranstaltungen möglich gewesen, berichtete der Kassierer. Ein Lichtblick: Das Fest am 1. Mai spülte wieder Geld in die leere Kasse.

Trotzdem mahnte Betzel, die Ausgaben im Blick zu haben. Vor allem die Stromkosten seien in der Vergangenheit regelrecht explodiert.

Dieses Thema will der Verein in naher Zukunft angehen. Geplant ist, die Flutlichtanlage am großen Rasenplatz und beim Kunstrasenplatz zu erneuern. Bei der Finanzierung hofft man auf Unterstützung durch die Stadt. feu