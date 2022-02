Estexo setzt weiter auf Wachstum

Der Online-Händler Estexo Home&Garden erweitert seinen Standort in Grünsfeld. Der Bau einer neuer Lagerhalle hat bereits begonnen.

Grünsfeld. Der Online-Händler Estexo Home & Garden investiert kräftig und baut seine Geschäftsfläche in Grünsfeld weiter aus. Am Ortsausgang Richtung Zimmern soll ein rund 1800 Quadratmeter großer Hallenneubau in der Industriestraße entstehen. Die Erdarbeiten haben schon begonnen, erste Fundamente wurden errichtet. Damit wird auch der Standort Grünsfeld weiter gestärkt.

Lager und Büroräume

Nicht nur die Lagerkapazitäten will die Geschäftsführung erweitern, wie Gesellschafter Torsten Seubert im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten mitteilt. Mit dem Neubau verbindet man auch die Möglichkeit, auf 200 Quadratmetern neue Büro- und Besprechungsräume zu schaffen. Sie sollen über dem Anlieferbereich entstehen. Damit stehe der Verwaltung am Hauptsitz in Grünsfeld deutlich mehr Platz zur Verfügung.

Der Online-Händler bietet von Gartenmöbeln über Camping und Heimwerken bis zu Bürobedarf ein breites Sortiment als Versandware an. Um das große Angebot auch für den Kunden schnell versenden und somit die Bestellungen zügig abfertigen zu können, brauche man genügend Lagermöglichkeiten. Neben dem Unternehmenssitz, wo 3500 Quadratmeter Stellfläche zur Verfügung stehen, bieten vier Hallen im Industriepark ob der Tauber auf dem Waltersberg weitere 4500 Quadratmeter an Platzangebot. Zusätzlich rund 8000 Quadratmeter Fläche gibt es in Gemünden am Main. Damit sei man für die Zukunft gut aufstellt, macht Torsten Seubert deutlich, der zusammen mit seiner Frau Laura Deubel das Unternehmen leitet.

Gute Entwicklung

Seit acht Jahren hat das Unternehmen in der Grünsfelder Industriestraße sein Domizil. Bürgermeister Joachim Markert ist froh, dass Estexo eine so gute Entwicklung genommen hat. „Die Firma passt wunderbar ins dortige Gewerbegebiet“, macht der Rathauschef deutlich. Für die Kommune sei dies auch deshalb ein Glücksfall gewesen, weil damit das Anwesen Noor, aus seinem Dornröschenschlaf erweckt worden sei.

„Die Firma investiert ordentlich in den Aus- und den Umbau an ihrem Stammsitz“, freut sich Markert über das dynamische Wachstum.

Die Corona-Pandemie bereite Estexo derzeit wenig Kopfzerbrechen, so Torsten Seubert. Man sei gut am Markt etabliert. Derzeit werden 25 Mitarbeiter in Büro und Lager beschäftigt. „Aber wir sind auf der Suche nach zusätzlichen Kräften, die uns unterstützen“, verweist er auf ein großes Problem.

Langsam und stetig will man weiter wachsen und das Segment entsprechend ausbauen. Mit einem stabilen Wachstum will man die Stellung weiter stärken.