Es geht um die Beteiligungen der Stadt Grünsfeld am Stadtwerk Tauberfranken und Netze BW in Höhe von rund 300 000 Euro, denen der Gemeinderat Grünsfeld in seiner Sitzung am 23. März zugestimmt hat. Im oben genannten Pressebericht ist zu lesen: „Der Gemeinderat sah ebenfalls die positiven Effekte für die Beteiligungen und gab grünes Licht, wenn die Kommunalaufsicht ihre Zustimmung gegeben hat“.

AdUnit urban-intext1

Leider wird in der Berichterstattung mit keinem Wort erwähnt, dass es in der Gemeinderatssitzung auch einige kritische Stimmen gab. Schließlich war die Entscheidung für die Beteiligungen für Grünsfelder Verhältnisse mit neun positiven Stimmen, fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung sogar ziemlich knapp.

So wurde unter anderem. eingewendet, dass die genannten Beteiligungen den Handlungsspielraum der Kommune für dringend benötigte Infrastrukturmaßnahmen in Zukunft deutlich verkleinern.

Die Sanierung von Straßen und Feldwegen wird fraktionsübergreifend seit Jahren bei den Haushaltsberatungen angemahnt und ist angesichts des Zustandes einiger Straßen und Wege in Grünsfeld und seinen Ortsteilen auch überfällig. Wenn nicht oder nur in geringem Umfang gehandelt wird, werden kommende Generationen mit steigenden Erhaltungskosten für marode Straßen und Wege belastet.

AdUnit urban-intext2

Im Presseartikel wird der Eindruck erweckt, dass die Stadt Grünsfeld händeringend nach Kapitalanlagen suchen muss. Dies ist jedoch nicht der Fall. Im Gegenteil, die Beteiligungen an Stadtwerk Tauberfranken und Netze BW können nicht durch Überschüsse im Haushalt der Kommune erwirtschaftet, sondern müssen durch Kreditaufnahmen finanziert werden. In der Gemeinderatssitzung unbeantwortet blieb zudem die Frage, ob sich die Beteiligungen auf Fördermittel für die Stadt Grünsfeld, insbesondere aus dem Ausgleichsstock, auswirken. Mittel aus dem Ausgleichsstock sind aber für sämtliche Investitionsmaßnahmen der Gemeinden, zum Beispiel für die bereits geplante Sanierung der Grünbachstraße, unentbehrlich.

Im Interesse einer zukunftsgerichteten und generationengerechten Finanzpolitik hätten die unterzeichnenden Gemeinderäte lieber in die Erhaltung der eigenen Infrastruktur, statt in Kapitalbeteiligungen investiert und haben deswegen zusammen mit zwei weiteren Gemeinderäten gegen die Entscheidung gestimmt.

AdUnit urban-intext3