Erstmals Floriani-Messe mit Fahrzeugsegnung gefeiert

Grünsfeld. Die Freiwillige Feuerwehr ist die älteste Bürgerinitiative am Ort. 1863 gegründet, können die Floriansjünger heuer den 160. Geburtstag begehen. Den Reigen der Jubiläumsfeierlichkeiten eröffnete ein Gottesdienst am Feuerwehrgerätehaus mit Fahrzeugsegnung.

„Der Heilige Florian ist ein Vorbild an Standhaftigkeit und Treue im Glauben“, betonte Pfarrer Oliver Störr. Der Schutzpatron der Feuerwehr stand im Mittelpunkt des von der Musikkapelle unter der Leitung von Thomas Mohr musikalisch gestalteten Gottesdienstes.

Die Florianimesse war eine Premiere, die, wenn es nach Pfarrer Störr geht, zu einer neuen Tradition werden kann.

Der Überlieferung nach kam Florian in der Zeit der Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian im Jahre 304 ums Leben. Weil er sich weigerte, dem Christentum abzuschwören, und weil er seinen Gefährten im Glauben beistehen wollte, wurde er zum Tode verurteilt und mit einem Stein um den Hals von einer Brücke in die Enns gestürzt. Diese Hilfsbereitschaft auch in Todesgefahr macht nach Pfarrer Störrs Angaben den Heiligen Florian zu einem würdigen Schutzpatron aller Feuerwehrkameraden. Ihre Einsätze seien dabei nicht ohne Risiko. Das nehmen sie, so Störr, in Kauf, um anderen Menschen zu helfen. Fünfmal mussten die Grünsfelder Floriansjünger in diesem Jahr schon ausrücken. Bereits in der Neujahrsnacht hatten sie beispielsweise einen Heckenbrand zu löschen.

Unterstützt wird die Feuerwehr im Einsatz von der Technik. Die Abteilung Grünsfeld verfügt über insgesamt vier Fahrzeuge. Ein Mannschaftstransportfahrzeug, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und ein Tanklöschfahrzeug gehören dazu.

Neueste Errungenschaft ist ein Gerätewagen für die Logistik. Das für Materialtransport ausgelegte Fahrzeug wiegt stolze 10,5 Tonnen und verfügt über 220 PS. Sie alle segnete Pfarrer Oliver Störr im Rahmen des Gottesdienstes. Damit verbunden war auch der Wunsch, dass alle Personen, die zu Einsätzen ausrücken müssen, auch unbeschadet wieder zurückkehren.

Das Jubiläum begeht die Feuerwehrabteilung mit einem Fest. Am Samstag, 9. September, ist Partyabend mit „Lost Eden“. feu