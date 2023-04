Erstkommunion in Grünsfeld

Grünsfeld. Ein „Diamantenfest“ mit Jesus begingen 14 Kinder aus den Pfarrgemeinden St. Peter und Paul ( Grünsfeld), St. Ägidius (Krensheim), Hl. Dreifaltigkeit (Kützbrunn) und St. Laurentius (Paimar). Am Wochenende feierten sie ihre erste heilige Kommunion. Den Festgottesdienst zelebrierte Pfarrer Oliver Störr in der Stadtpfarrkirche. Für die musikalische Gestaltung sorgten Andrea Müller-Köhler (Orgel) und die Band „SunRise“. Die Musikkapelle Grünsfeld unter der Leitung von Thomas Mohr spielte für die Kinder auf ihrem Weg von der Schule in die Kirche. Seit geraumer Zeit hatten Schwester Annemarai sowie die Katechetinnen Karina Haag, Tanja Hüttner, Regina Kempf und Anja Zorn die Kinder vorbereitet. Bild: Feuerstein

