Erstes Adventsfenster in Grünsfeld geöffnet

Grünsfeld. Lang ist nicht mehr hin, dann ist Weihnachten. Mit einem Adventskalender der besonderen Art verkürzt die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul die Wartezeit. Geschmückte Fenster, die über die ganze Stadt verteilt sind, steigern die Vorfreude.

„Die Premiere im vergangenen Jahr war ein großer Erfolg“, erklärte Pfarrer Oliver Störr. Das Gemeindeteam habe deshalb beschlossen, wieder einen Adventskalender zu organisieren. 25 adventlich geschmückte und beleuchtete Fenster laden zu einem Spaziergang durch Grünsfeld ein.

Das erste Adventsfenster wurde durch Pfarrer Oliver Störr eröffnet. © Feuerstein

Mit einem geistlichen Impuls vor dem adventlich geschmückten Fenster des Pfarrhauses startete der überdimensionale Kalender. Einige Besucher hatten sich eingefunden, um sich auf diese Weise auf das kommende Christfest einzustimmen.

„Wir machen uns auf den Weg und haben ein festes Ziel im Blick“, erklärte Pfarrer Störr und erinnerte an das Weihnachtsgeschehen. Hier zeige sich, dass Gott und sein Wort der Heiligen Familie als Navigationssystem diene. Störr sprach auch von Zweifeln. Mancher sei unsicher, auf dem richtigen Weg zu sein oder eine Ausfahrt verpasst zu haben. Für all jene hatte Störr tröstende Worte: „Gott führt auch auf Umwegen sicher ans Ziel.“ Er begleite die Menschen auf ihrem Lebensweg und stehe ihnen zur Seite.

Das Adventsfenster im Pfarrhaus zieren Ikonen. Konrad Sinner hat sie gemalt. Vor 20 Jahren entdeckte er seine Liebe zu diesen besonderen Kunstwerken. Bei mehreren Malkursen hat er seine Fertigkeiten perfektioniert. Mittlerweile lebt er im Pflegeheim und kann seinem Hobby ungestört nachgehen.

Bis Weihnachten kommt jeden Abend ein weiteres Fenster hinzu. Eine Liste der geschmückten Fenster liegt in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul aus. An den Adventssamstagen gibt es außerdem am entsprechenden Fenster jeweils um 17 Uhr einen kurzen Adventsimpuls.

Am Samstag, 3. Dezember, ist das Fenster der Bücherei in der Abt-Wundert-Straße Treffpunkt. Am 6. Dezember, dem Nikolaustag, gibt es um 17.30 Uhr einen weiteren Adventsimpuls am neuen Gemeindehaus im Schwibbogen. Das umgestaltete ehemalige Jugendhaus kann im Anschluss von Interessierten besichtigt werden. feu