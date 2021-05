Erster Preis für Max Kroupa

Grünsfeld. Ausgezeichneter Nachwuchsmusiker: Max Kroupa hat am 58. Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ teilgenommen. Mit Erfolg. Das junge Talent erzielte einen ersten Preis.

Max Kroupa macht deutlich, dass etwas dran ist an dem Spruch: Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Erst seit eineinhalb Jahren spielt er Gitarre und hat es in dieser kurzen Zeit schon zu großer Könnerschaft gebracht. Beleg dafür ist der Erfolg bei der 58. Austragung des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“.

Wegen Corona musste das persönliche Vorspiel entfallen. Max nahm seinen Vortrag auf und schickte das Video nach Schwäbisch Hall. Dort bewertete eine Fachjury den musikalischen Ausdruck und das technische Können entsprechend der Altersklasse. Der erst neunjährige Max Kroupa beeindruckte mit Werken vom Barock bis zur Moderne. Neben einem anonymen Arrangement aus dem 16. Jahrhundert standen bei ihm mehrere Kompositionen des Schweizers Jürg Kindle und eine traditionelle spanische Weise von Bartolomé Calayutad auf dem Programm. Seine Leistung honorierte die Jury mit 25 von 25 möglichen Punkten.

„Die Höchstpunktzahl ist außergewöhnlich“, staunte Jochen Kaiser. Der private Gitarrenlehrer freute sich über den großen Erfolg seines Schützlings und überreichte die Urkunde.

Er unterrichtet den Nachwuchsmusiker und hat ihn auf den Wettbewerb vorbereitet. Von Max Kroupas Talent ist Kaiser überzeugt: „Wenn er weiter fleißig übt, kann er noch sehr weit kommen.“ feu