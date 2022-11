Erste Hilfe für Senioren von Senioren

Grünsfeld/Wittighausen. Erste Hilfe ist keine Frage des Alters. Aus diesem Grund bot das Familienzentrum in Zusammenarbeit mit dem Altenwerk einen Auffrischungskurs speziell für Senioren an. Uwe Rennhofer vom DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim hielt einen informativen Vortrag.

„Die Prävention steht im Vordergrund“, erklärte Cornelia Renk. Die Leiterin des Familienzentrums betonte, dass es wichtig ist zu wissen, wie man in einer Notsituation angemessen handelt. „Erste Hilfe ist keine Frage des Alters, sondern eine Frage der Verantwortung für sich und für andere „, machte sie deutlich. Schließlich sei es ein gutes Gefühl, helfen zu können.

Uwe Rennhofer ging auf die Themen Bewusstlosigkeit, Wiederbelebung (mit Defibrillator), Sturzgeschehen sowie Schlaganfall und Herzinfarkt ein. Von einer „Informationsveranstaltung, die Leben retten kann“, sprach Cornelia Renk im Anschluss.

Die nächste Veranstaltung des Familienzentrums geht der Frage nach, ob Lernen und Kinder ein Stresstest für die Familien sein muss. Am Dienstag, 15. November, hält Claudia Rembold-Gruss vom Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Hohenlohe-Franken einen Vortrag, in dem Aspekte aufgezeigt werden, warum Lernsituationen für Eltern und Kinder oft voller Hindernisse sind, wie diese erkannt und in Zukunft positiv verändert werden können. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.