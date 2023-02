Erinnerung an den „Limonadenonkel“

Grünsfeld. Als Albert Engert im Jahr 1876 in Grünsfeld geboren wurde, war nicht absehbar, welch abwechslungsreiches Leben er führen wird. Viele Jahre verbrachte er auf Wanderschaft als Tippelbruder, wie man Obdachlose damals bezeichnete, bevor er im Seniorenalter wieder nach Grünsfeld zurückkehrte. Am 11. Februar vor 70 Jahren starb der schlitzohrige Mann, der nur als „Bruder Albert“ bekannt war. Das lag nicht nur an seiner Mitgliedschaft in der Rosenkranzbruderschaft, sondern sicher auch an seinem langen Bart und der einfachen Kleidung, die er trug.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Vergessenheit ist Bruder Albert in Grünsfeld noch nicht geraten, vor allem die älteren Mitbürger erinnern sich noch gut an das Unikum. Einer davon ist Edgar Weinmann. Grünsfelds Ehrenbürger hat Bruder Albert noch selbst kennengelernt und weiß noch, dass Bruder Albert immer die Fahne der Bruderschaft bei Prozessionen getragen hat. Kam es zu Ausschreitungen, sorgte der resolute Bruder Albert für Zucht und Ordnung.

Bekannt in Grünsfeld als „Bruder Albert“ war Albert Engert, der am 11. Februar 1953 starb. © Archiv Edgar Weinmann

Doch ein „Limonadenonkel“, wie Engert scherzhaft von seinem Freund und Heimatdichter Franz Döhner genannt wurde, war er beileibe nicht. Engert liebte es in den örtlichen Wirtshäusern, das eine oder andere alkoholische Getränk zu sich zu nehmen.

Mehr zum Thema Rosenmontag Erster Rosenmontagszug sollte Karneval an die Kette legen Mehr erfahren

In Grünsfeld, daran erinnert sich Weinmann noch, sah man Bruder Albert nie ohne seinen zotteligen Hund. Als Albert Engert starb, wollte auch der Hund nicht länger leben und folgte seinem Herrn schnell nach, weiß er noch zu berichten. Während seiner Zeit in Grünsfeld war Bruder Albert bei der Familie Büttner als getreuer Butler angestellt, die ihm auch einen Grabstein errichten ließ, hat Weinmann erforscht. Bruder Albert war aber auch Lebensretter, als er einmal einen Jungen aus dem reißenden Grünbach rettete, der sonst unweigerlich ertrunken wäre und heute nicht mehr leben würde.

Zum Glück hat Albert Engert auf seiner Wanderschaft Tagebuch geführt. Drei dieser Bücher vermachte er seinem Freund Franz Döhner. Darin sind viele Begebenheiten aufgeschrieben, die Engert erlebt hat. Viele fromme Sprüche stehen darin, aber auch Alltagsgeschichten.

Ein Beispiel für eine „Unterkunft“: „Im Kittchen von Marktheidenfeld geht’s gemütlich zu. Der Verwalter ist der beste der Welt und zu essen gibt es genug. So bring ich eine Woche in Ruh und Frieden rum und schon’ meine armen Knochen. Oh Saat, wie bist du dumm“.

Immer wieder kam er in Kontakt mit der Polizei. Auch für diese hatte er eine passende Aufzeichnung: „Ihr lieben guten Gendarmen. Habt doch Mitleid mit den Armen. Seht doch unser Elend, uns’re Not. Oft haben wir kein Geld und kein Brot. Mit zerrissenen Kleidern und ohne Schuh’, wandern wir darbend - immerzu. Für jeden, den ihr bringt in des Kittchen’s Zell, kommt ihr ein Stück näher in die Höll’.“

Solche und ähnliche Geschichten hat Albert Engert hinterlassen und sich damit selbst ein Denkmal gesetzt.

Welches Leid er aber wirklich erlebt hat, darüber ist nichts mehr bekannt.

Nur noch der altersgütige Mann mit den wachsamen Augen hinter der runden Nickelbrille bleiben erhalten und sind ein Stück der Geschichte von Grünsfeld. Tippelbruder Albert Engert bleibt so unvergessen . . .