Erfolgsgeschichte i_park geht weiter

Der i_park ist eine kleine Erfolgsgeschichte. Davon hat Grünsfeld schon profitiert und wird es auch weiterhin tun. Die Stadt kann mit zusätzlichen Einnahmen rechnen.

Grünsfeld. Die Ansiedlungen von Gewerbe hat in den vergangenen Jahren in der Kommune geboomt – zumindest, was die beiden Industrieparks anbelangt, durch welche die Stadt mit Lauda-Königshofen verbunden ist. Beide werden gerne als „Erfolgsgeschichte“ tituliert: der „Industriepark ob der Tauber“ auf dem Grünsfelder Waltersberg und der „i_park auf dem ehemaligen Kasernengelände in Lauda. Die aktuelle Situation des i_parks stellte Armin Kordmann, Geschäftsführer und Stadtrat in Grünsfeld, seinen Kollegen bei der Sitzung des Gemeinderats in der Stadthalle vor.

Das wird es künftig regelmäßig geben. Denn die Aufsichtsbehörde hatten bemängelt, dass die Gemeinderäte der betroffenen Städte bisher nicht einbezogen worden waren. Künftig werde das Gremium jährlich den Geschäftsplan und den Jahresabschluss erhalten, auch beim Verkauf von Immobilien oder bei größeren Investitionen seien die Räte einzubeziehen.

Für 2019 kann die Stadt mit Geld aus der Vermarktung der Gebäude rechnen. Die Gewinnverwendung sieht eine Ausschüttung an die Gesellschafter von 200 000 Euro vor. Der i_park gehört zu 49 Prozent dem Zweckverband Ipot und zu 51 Prozent der Klingholz Zwei GmbH. Nach Aussagen von Kordmann ist mit einem Ergebnis von 403 000 Euro für 2019 zu rechnen.

Neuer Heizkessel nötig

Der Geschäftsplan für 2021 sieht Einnahmen von 1,2 Millionen Euro aus der Vermietung der Gebäude vor. Die Ausgaben belaufen sich auf rund 522 000 Euro. Zu den geplanten Instandhaltungskosten gehört ein neuer Heizkessel. Tilgungen und Kreditzahlungen stehen ebenfalls an. Unter dem Strich rechnet Kordmann mit einem Bilanzergebnis von 404 500 Euro. „Das 2007 investierte Startkapital hat sich für die Kommune bezahlt gemacht“, so Kordmann. „Die Gesellschaft trägt sich seit dem ersten Tag, nach zehn Jahren konnten die ersten Gewinne ausgeschüttet werden.“ In den nächsten Jahren geht er von gleichbleibenden Mieteinnahmen aus. Die Gesellschaft übernehme auf dem gesamten Gelände den Unterhalt von Gebäuden und Infrastruktur sowie die Pflege der Anlage.

Die Zahlen sind nicht schlecht: Alle ehemaligen Kasernengebäude sind nach Aussagen von Kordmann umgenutzt und größtenteils vermietet. „Es gibt kaum Fluktuation, aber viel Wachstum.“ Zwei Gebäude wurden abgerissen. Und die Gesellschaft besitzt noch zwei Flächen, die bebaut werden können. „Wir haben Firmen, die noch wachsen können und wollen.“ Für die habe man noch verschiedene Optionen der Expansion. Auch der Tausch von Gebäuden sei schon erfolgt. Wie wirkt sich die Pandemie auf die Unternehmen aus? „Corona hat nicht wirklich geschadet“, zog Kordmann eine kleine Bilanz. Zu verdanken sei das einem breiten Branchenmix von Firmen, die teils als kleine Unternehmen begonnen hätten und nun Weltmarktführer in ihren Bereichen seien.

Gastronomisches Angebot fehlt

Neu angesiedelt hat sich die Caritas im Tauberkreis, die dort seit dem vergangenen Jahr für mehr als zehn Millionen Euro eine Werkstätte für Menschen mit Behinderung sowie einen Förder- und Betreuungsbereich errichtet. Das Gebäude mit Blick auf das Taubertal entsteht auf dem ehemaligen Sportgelände der Kaserne. Kordmann informierte, dass der Bau schon weit fortgeschritten sei. Nur eines, so der Geschäftsführer, fehlt auf dem Innovationsgelände: ein gastronomisches Angebot. Einen Interessenten habe es vor Corona gegeben. Kordmann geht davon aus, dass sich dieses Problem lösen lässt, wenn die Einschränkungen vorbei sind.

„Der Ipot ist die Sparkasse der Stadt, aber der i_park ist auch eine tolle Sache“, freute sich Bürgermeister Joachim Markert. Die Gewinnbeteiligung tue dem städtischen Haushalt gut, so das Stadtoberhaupt. Der Beschluss des Gemeinderats, den Bürgermeister bei der Gesellschaftersitzung mit der Zustimmung zum Geschäftsbericht zu beauftragen, fiel deshalb einstimmig aus.