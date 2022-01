Entwicklung in Grünsfeld – aber mit Augenmaß

Grünsfeld hat einen soliden Haushalt für 2022 mit einem breiten Investitionsprogramm. Die Infrastrukturmaßnahmen stehen im Vordergrund. Mit rund zwei Millionen Euro ist der größte Batzen für die Sanierung der Grünbachstraße eingeplant. Und das Thema Straßenerneuerung wird sich auch in den nächsten Jahren wie ein roter Faden durch die Arbeit des Gemeinderats ziehen. Mit dem Seubert-Areal, der Umwandlung einer Industriebrache in ein stattliches und schönes Wohngebiet, steht das nächste Mammutprojekt in Grünsfeld schon in den Startlöchern. Nicht zu vergessen die Erweiterung des Ipots um 26 Hektar.

Solche Mega-Investitionen parallel zu stemmen, ist keine leichte Aufgabe. Auch wenn die Kommune derzeit nicht jeden Euro umdrehen muss und es der Stadt gut geht, wie Bürgermeister Joachim Markert sagt. Trotzdem schwimmt Grünsfeld nicht in Geld.

Deshalb ist man in Verwaltung und Gemeinderat gut beraten, mit Augenmaß zu agieren: Die nötigen Investitionen tätigen, damit so auch wieder Einnahmen generiert werden können, aber nicht über die eigenen Verhältnisse leben, muss die Zielsetzung sein. In Grünsfeld fährt man auf Sicht, ohne die Zukunft der Kommune aus dem Auge zu verlieren. Ein Kurs, der die Kommune in sicherem Fahrwasser hält.

