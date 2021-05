Entgelte bei Refresco in Grünsfeld steigen um 2,4 Prozent

Grünsfeld. Nach zahlreichen Warnstreiks und vielfältigen Aktionen konnte beim dritten Verhandlungstermin in Leinfelden-Echterdingen ein Tarifabschluss für die rund 3000 Beschäftigten in der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie in Baden-Württemberg erzielt werden.

Beschäftigte setzten Zeichen

„Mit den Warnstreiks und Aktionen haben die Beschäftigten der obst- und gemüseverarbeitenden Betriebe im Land im Vorfeld der gestrigen Tarifverhandlung ein deutliches Zeichen gesetzt.“, betont Uwe Hildebrandt, Landesbezirksvorsitzender der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und Verhandlungsführer in der aktuellen Tarifrunde. „Dies hat zu einem guten Ergebnis geführt.“

„Zum 1. Juni 2021 steigen die Entgelte um 2,4 Prozent.“, informiert Hildebrandt. „Auch die Ausbildungsvergütungen steigen um 2,4 Prozent, jedoch aufgerundet auf volle zehn Euro. Dies führt zu Steigerungen von bis zu 3 Prozent für die Auszubildenden.“

Corona-Prämie ausgehandelt

Hildebrandt weist darauf hin, dass die Beschäftigten in den vergangenen Monaten bedingt durch die Corona-Pandemie unter deutlich erschwerten Arbeitsbedingungen gearbeitet haben. Sie aber trotzdem jederzeit dafür gesorgt haben, dass die Regale im Handel voll waren.

„Daher konnte eine Corona-Prämie in Höhe von 100 Euro vereinbart werden, die mit der Juni-Abrechnung ausgezahlt wird. Auszubildende erhalten 50 Euro.“

Der Entgelttarifvertrag hat eine Laufzeit von zwölf Monaten und kann frühestens zum 28. Februar 2022 gekündigt werden.

Zu den betroffenen Betrieben zählt unter anderem Refresco in Grünsfeld. ngg

