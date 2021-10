Engagiert für das Wohl der Bürger

Mehr als zwei Jahrzehnte stand Elmar Schmieg an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr. Bei der Verabschiedung wurde sein langjähriges Wirken gewürdigt.

Grünsfeld. Die Feuerwehr war ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für Elmar Schmieg. Das wurde bei der offiziellen Verabschiedung des scheidenden Grünsfelder Stadtkommandanten im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. „Damit geht ein wichtiger Zeitabschnitt bei der Wehr zu Ende“, unterstrich Bürgermeister Joachim Markert in der Stadthalle bei der Würdigung für das große Engagement im Dienst an den Bürgern.

21 Jahre lang stand Schmieg an der Spitze der Gesamtwehr. Mit ihm zusammen wurden auch Hermann Borst als Abteilungskommandant von Grünsfeld und Andreas Bauereis als sein Stellvertreter verschiedet.

Zwei wichtige Grundvoraussetzungen bescheinigte Markert den drei Wehrmännern: Das Selbstverständnis, sich jederzeit auf den anderen verlassen zu können, und das Wissen um den Erhalt von Leistungsstand sowie Einsatzfähigkeit der Mannschaft. Der Bürgermeister erinnerte an Großübungen aller Abteilungen und verschiedene Einsätze.

„Die drei übergeben eine gut aufgestellte und ausgerüstete sowie hochmotivierte Wehr“, hob er die Einsatzbereitschaft und den Kameradschaftsgedanken hervor. Gleichzeitig verwies Markert auch auf den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses, die Beschaffung von Fahrzeugen und auf die neue Software AME Fire.

Elmar Schmieg trat 1991 in die Feuerwehr in Kützbrunn ein, wurde bereits 1993 stellvertretender Abteilungskommandant und 2008 Kommandant der kleinen Wehr. Zum stellvertretenden Stadtkommandanten wurde er 2008 gewählt und stand ab 2010 an der Spitze der Wehr. Er habe sich für die Wünsche und Notwendigkeiten der Wehr gegenüber der Verwaltung stark gemacht. Zudem habe er sich im Kreis in der Zusammenarbeit mit dem Kreisbrandmeister „eine große Reputation erarbeitet“, so Markert, der von rund 2600 Stunden im Ehrenamt für die Bürger der Stadt sprach.

Der Dank galt auch der Spitze der Abteilung Grünsfeld, die nach zwei Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl antrat. Hermann Borst ist seit 1990 Mitglied der Feuerwehr. 2015 wurde er zum stellvertretenden Kommandanten gewählt, seit 2019 bekleidete er das Amt des Kommandanten der Abteilungswehr. Ihm zur Seite stand Andreas Bauereis, der 2013 in die Grünsfelder Wehr eintrat.

Alle drei könnten mit Stolz und Dankbarkeit auf ihr Wirken in der Freiwilligen Feuerwehr zurückblicken. Der Dank galt auch den Frauen und Familien der Geehrten.

„Mit Stolz darf Elmar Schmieg die Gratulation entgegennehmen“, betonte im Anschluss Kreisbrandmeister Andreas Geyer, der zur hervorragenden Leistung und dem erfolgreichen Tun gratulierte. Schmieg sei immer bemüht gewesen, sein Wissen zu vertiefen. Und er habe stets Verantwortung übernommen, lobte der Kreisbrandmeister das Engagement. „Gerade das Ehrenamt in der Feuerwehr, zu jeder Zeit für die Hilfe am Nächsten bereitzustehen und den Kopf als Führungskraft einer Wehr in der Größe von Grünsfeld zu bilden, ist in der heutigen schnelllebigen Zeit nicht hoch genug einzuschätzen.“ Mit einem Blumenstrúß wurde Schmiegs Frau Gabriele gedankt, die in all der Zeit auf ihren Mann habe verzichten müssen.

Kreisbrandmeister Geyer wünschte dem neuen Kommandanten Philipp Schenk stets ein glückliches Händchen und das nötige Quäntchen Glück für die bevorstehenden Aufgaben.