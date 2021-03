Grünsfeld. Erfreuliche Nachrichten für Eltern: Weil aufgrund von Corona in den Kindertagesstätten keine reguläre Betreuung stattgefunden hat, wird im Januar und Februar der Elternbeitrag entfallen. Dies teilte Bürgermeister Joachim Markert bei der Sitzung des Gemeinderats mit. Lediglich für die Tage der Notbetreuung sei ein Beitrag zu entrichten. Der Stadt fallen damit 30 000 Euro an Einnahmen weg. Allerdings, so Markert, werde das Land 80 Prozent dieser Summe übernehmen. Das Defizit von 6000 Euro bleibe bei der Stadt.

Der Umzug des Kindergartens St. Marien in den neuen Kindercampus steht kurz bevor. Am 1. März sollen die drei Krippengruppen und die fünf Kindergartengruppe in den neuen Räumen den Betrieb starten.

Von der Tagesordnung genommen wurde die Änderung der Feuerwehrsatzung. Die Voraussetzungen für eine Briefwahl bei der Wahl des Kommandanten und Stellvertreters seien auch ohne Änderung gegeben, erklärte Markert. dib