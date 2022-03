Einsatz für saubere Natur

Grünsfeldhausen. Immer wieder wird Müll und Unrat achtlos in der Umwelt entsorgt. Auch in der Umgebung von Grünsfeldhausen ist dies festzustellen. Nach zwei Anläufen, die aufgrund der Pandemie aber nicht umgesetzt werden konnten, fand nun eine vom Ortschaftsrat organisierte Müllsammelaktion in Grünsfeldhausen statt.

Ortsvorsteher Wolfgang Haun freute sich über 22 Teilnehmer. Auch Bürgermeister Joachim Markert gehörte zu den freiwilligen Helfern.

Mehrere kleine Gruppen machten sich unter Einhaltung der Coronaregeln auf den Weg und sammelten den mutwillig oder gedankenlos entsorgten Müll ein. Der erste Müllsack war schon nach kürzester Zeit gefüllt und am späten Nachmittag blickten die eifrigen Helfer zufrieden auf den beladenen Anhänger. Nach einer kleinen Stärkung bedankte sich Ortsvorsteher Wolfgang Haun für den vorbildlichen Einsatz bei dieser für Natur und Umwelt wichtige Aktion.

Übereinstimmend stellte man fest, dass solch eine Aktion mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden sollte.