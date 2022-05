Eine gut gepflegte Dorfgemeinschaft

Kleines Dorf, große Tradition: Vor mehr als 900 Jahren wurde Kützbrunn erstmals urkundlich erwähnt. Das Jubiläum beging die Dorfgemeinschaft mit einem Festtag.

Kützbrunn. Als einen „Grund zum Feiern“ bezeichnete Ortsvorsteher Alexander Schiefermeyer dasDorf- Jubiläum. Coronabedingt war man drei Jahre später dran, als ursprünglich geplant. Und ganz so groß wurden die Feierlichkeiten auch nicht aufgezogen. Im Mittelpunkt stand die Pflege der in Zeiten des Lockdowns so lange vermissten Gemeinschaft.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten eröffnete ein von einem Holzbläsersextett der Musikkapelle Kützbrunn und Maria Mohr (Orgel) musikalisch gestalteter Festgottesdienst in der Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit. Den „Geist der Dorfgemeinschaft“, der sich in einem starken Zusammenhalt äußere, lobte Oliver Störr. Grünsfelds Stadtpfarrer wollte darin ein Wirken des Heiligen Geistes erkennen. „Die Lebendigkeit des Heiligen Geistes ist in Kützbrunn wirklich spürbar“, betonte er. Das ist seiner Meinung nach auch ein gutes Zeichen für die Zukunft: „Der Geist wirkt fort, wenn Menschen im Vertrauen auf seine Kraft miteinander unterwegs sind.“

Unter den Klängen des Fanfarenzuges der Fränkischen Herolde zog die Dorfgemeinschaft zum „Uhle-Plätzle“. „Unsere lebens- und liebenswerte Heimatgemeinde verstehen wir aus seiner Entwicklung heraus“, erklärte Ortsvorsteher Alexander Schiefermeyer. Am neu gestalteten Dorfmittelpunkt gab er einen Einblick in die Vergangenheit und Gegenwart seiner Gemeinde.

Erste Erwähnung 1119

Die erste Nachricht über das Dorf ist in einer Urkunde von 1119 enthalten. Darin wird vermerkt, dass ein Gumbert von Equarhofen dem Bischof von Würzburg seine Güter vermachte, unter denen sich auch das Dorf „Kubrunnen“ befand. Durch Lehen kam Kützbrunn in der Mitte des 13. Jahrhunderts an den Grafen von Rieneck, einige Jahre später wurde der Ort vom Kloster Gerlachsheim erworben, das Kützbrunn bis zur Säkularisation besaß. 1717 erhielt das Dorf aber schon eine kleine Kirche, deren Bau der Gerlachsheimer Weinhändler Johann Peter Buchler ermöglichte.

Die Landeshoheit lag bis 1803 immer bei Würzburg. Sie gelangte dann an das Fürstentum Krautheim (Salm-Reifferscheidt-Bedbur) und 1806 an das Großherzogtum Baden. Am 1. Januar 1975 wurde Kützbrunn in die Stadt Grünsfeld eingemeindet. Heute präsentiere sich Kützbrunn, so Schiefermeyer, als eine lebendige Dorfgemeinschaft mit einem aktiven Vereinsleben und einem gewachsenen, gepflegten Erscheinungsbild.

Ein „idyllisch gelegenes Dorf“ nannte Bürgermeister Joachim Markert Kützbrunn in seinem Grußwort. „Es ist die Mischung aus Natur, Kultur und Lebensqualität, die Kützbrunn ausmacht und von anderen Kommunen unterscheidet“, meinte das Stadtoberhaupt. Die größte Errungenschaft ist seiner Meinung nach die funktionierende Dorfgemeinschaft. Dieses „Wir-Gefühl“ zeige sich regelmäßig bei verschiedenen Festen, zu denen alle Bürger, Vereine und Organisationen ihren engagierten Beitrag leisteten.

Wer mehr über Geschichte und Gegenwart Kützbrunns wissen will, kann sich in einer eigens zum Jubiläum herausgegebenen Festschrift informieren. Ein Redaktionsteam „900 Jahre Kützbrunn“ hat Geschichtsbücher gewälzt und Vereinschroniken gelesen. „Wir sind jeder Spur unserer Vorfahren nachgegangen“, versicherte Alexander Schiefermeyer. Die Festschrift spannt seinen Angaben zufolge einen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart, zeigt ein buntes Bild der dörflichen Geschichte, Zusammenhänge werden klar und spannende Details kommen ans Licht.

Militärverein 1899 gegründet

Zum Beispiel, dass es einen 1899 gegründeten Militärverein gab, von dem nichts mehr als eine Standarte überliefert ist. Vom Gesangverein Frohsinn 1918 existieren noch ein paar historische Aufnahmen, die in der Festschrift abgedruckt sind.

Aus privaten Fotoalben stammen Hinweise auf eine in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg existierende Theatergruppe. Dokumentiert ist beispielsweise das zu Ostern 1952 aufgeführte Singspiel „Die schöne Müllerin“ mit einer - züchtigen - Liebesszene.

Die Festschrift endet mit einem lesenswerten Aufsatz von Dr. Raban Daniel Fuhrmann. Der international tätige Verfahrensexperte und Wissenschaftler am Weltethos-Institut der Universität Tübingen ist mit einer Kützbrunnerin verheiratet und hat einige Jahre im Dorf gelebt. In seinen Augen hat die Gemeinschaft nur dann eine Zukunft, wenn sie wie ein Garten gehegt und gepflegt wird. „Das reichlich vorhandene Sozialkapital gilt es zu mehren“, so Fuhrmann. Indem beispielsweise Orte der Begegnung geschaffen, gemeinsame Projekte in Angriff genommen und Feste gemeinsam begangen werden.

Die Kützbrunner nahmen Fuhrmann beim Wort. Vom „Uhle-Plätzle“ ging es zur Kulturscheune. Das gemeinsame Mittagessen und die Gespräche bei Kaffee und Kuchen stärkten zweifelsohne die Gemeinschaft feu