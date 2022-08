Grünsfeld. Die Schlepper-Freunde haben doppelten Grund zum Feiern. Vor rund 20 Jahren fand das erste Schleppertreffen statt, in diesem Jahr steigt es zum zehnten Mal. Das Jubiläum begehen die Liebhaber alter Landmaschinen mit einem Fest am 4. September an der Stadthalle.

Die Schlepperfreunde können auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. „Die Idee, alte Traktoren zu sammeln und wieder herzurichten, entstand ab Ostern 2000 am Stammtisch“, erinnert sich Kilian Barthel. Ein Hauch von Nostalgie, leichte Wehmut, aber auch Bewunderung und Wertschätzung innovativer Technik waren die Beweggründe. Die Begeisterung übertrug sich schnell auf andere. Per Zeitungsinserat fanden sich weitere Mitstreiter. Die Ursprünge reichen sogar noch weiter zurück. Im Juni 2000 präsentierten die Oldtimer-Freunde sich mit ihren Schmuckstücken erstmals der Öffentlichkeit. Mit drei Fahrzeugen beteiligte man sich an einem Umzug in Tauberbischofsheim. Das erste Schleppertreffen 2002 an der Stadthalle sah schon 65 Oldtimer. 2007 erfolgte der nächste Schritt: Die Schlepperfreunde gründeten sich als Verein. Seitdem ist Kilian Barthel Vorsitzender.

2020 war eigentlich schon ein Jubiläumstreffen geplant. Corona machte den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. Am Sonntag, 4. September, ist es aber soweit. Die Schlepperfreunde präsentieren sich und ihr Hobby zum zehnten Mal dem Publikum.

Das Programm ist abwechslungsreich und bietet viele Attraktionen. Ab 10 Uhr treffen die Oldtimer-Schlepper auf dem Parkplatz an der Stadthalle ein und können besichtigt werden. Um 13.30 Uhr ziehen die alten Traktoren in einem Korso durch die Stadt. Weitere Höhepunkte sind Feldvorführungen und Fahrzeugpräsentationen auf dem Acker hinter der Stadthalle.

Das Schleppertreffen ist auch kulinarisch vielversprechend. Auf dem Parkplatz und in der Stadthalle findet ein Bauernmarkt statt. Regionale Selbstvermarkter präsentieren ihre Waren.

An die Kinder ist ebenfalls gedacht. Der Nachwuchs kommt beim Tretbulldogfahren sicher auf den Geschmack.

In der Strohhüpfburg können die jungen Schlepperfreunde sich anschließend austoben. feu