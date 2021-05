Ein duftender und vielfältiger Lebensraum

Eine neue Infotafel auf dem Waltersberg gibt Auskunft, welche ökologischen Maßnahmen die Firma Naturata Logistik auf ihrem Firmengelände gemacht hat.

AdUnit urban-intext1

Grünsfeld. „Gemeinsam für mehr Artenvielfalt“: Unter diesem Motto engagiert sich die Naturata Logistik eG seit vielen Jahren für die ökologische Vielfalt. Eine neue Infotafel am Firmengelände am Industriepark auf dem Waltersberg gibt einen Überblick über die verschiedenen Maßnahmen.

Reichlich Platz

„Rund 10 000 Quadratmeter umfassen die unternehmenseigenen Biotopflächen“, sagt Naturata-Vorstand Reinhold Hollering. Viel Platz für Flora und Fauna. Um sie nach Kräften zu fördern, habe man sich nach Kooperationspartner umgeschaut. Die Holle baby food sowie der Naturschutzverein und die Stadt Grünsfeld unterstützen, so Hollering, das Gemeinschaftsprojekt nach Kräften.

Vieles konnte so realisiert werden. Darüber gibt die neue Infotafel Auskunft. Angefangen hat alles mit der Dach- und Fassadenbegrünung an der Halle 1. Nach und nach kamen weitere Maßnahmen hinzu. So wurden die Heckenstrukturen verbessert, Wildobst- und Vogelhecken angelegt. Ein Lesesteinhaufen, ein Teich und ein überdimensionales Insektenhotel bieten Unterschlupf für unterschiedliche Tierarten.

AdUnit urban-intext2

Wenig Fläche versiegelt

„Überall, wo es ging, haben wir darauf verzichtet, Flächen zu versiegeln“, erklärt Hollering. Fahrspuren, Parkplätze und Feuerwehrumfahrungen sind deshalb nicht geteert, sondern geschottert. Photovoltaik auf den Dächern zur Stromgewinnung sind für ihn eine Selbstverständlichkeit.

Eine Besonderheit ist das Biotop auf dem Freigelände hinter den Hallen. Streuobstbäume wie Apfel, Birne und Zwetschge sind dort angepflanzt worden.

AdUnit urban-intext3

Für die vom Aussterben bedrohten Rebhühner hat man Deckungsmöglichkeiten und Sandbäder geschaffen.

AdUnit urban-intext4

Beim Rebhuhnmonitoring haben Mitarbeiter der Firma Andrena aus Gamburg, Büro für Landschaftsökologie und Naturschutz, mehrere Exemplare des seltenen Kreuzenzians entdeckt, die jetzt vom Naturschutzverein betreut werden.

„Ein duftender und vielfältiger Lebensraum ist entstanden“, freut sich Reinhold Hollering. Er berichtet von 17 Singvogelarten, die Alois Reinhart, Vorsitzender des Naturschutzvereins, und ein Vogelkundler erst kürzlich auf dem Gelände verhört haben. Mit dem Erreichten will er sich aber nicht zufriedengeben. Die Infotafel dokumentiert in seinen Augen deshalb nur einen Zwischenstand. Ergänzungen sind ausdrücklich erwünscht.

Führungen möglich

Die Kompetenz, die sich die Verantwortlichen bei Naturata in Sachen Ökologie erworben haben, ist mittlerweile sehr gefragt. Seit kurzem ist man Mitglied von UnternehmensNatur. Dies ist eine Initiative der Flächenagentur Baden-Württemberg und des NaBu BW unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Hier sollen Unternehmen beraten werden, wie sie ihr Firmengelände nachhaltiger gestalten und ökologisch aufwerten können.„Hier können wir unsere Ideen einbringen“, betont Hollering. Interessierte Unternehmer, Selbständige und Führungskräfte will er gern in dieser Hinsicht unterstützen. Führungen über das Betriebsgelände sind auf Anfrage ebenfalls möglich. feu