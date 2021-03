Bürger und Bürgerinnen Grünsfelds können sich am Freitag und Samstag kostenlos in der Stadthalle testen lassen.

Grünsfeld. Zusätzlich zu den bereits angelaufenen Schnelltests auf das Corona-Virus in der Grünsfelder Hausarztpraxis von Wolfgang Zöller bietet die Stadt Grünsfeld am Freitag, 26. März, ab 15 Uhr und am Samstag, 27. März, ab 9 Uhr kostenlose Tests für ihre Bürger in der Stadthalle an.

Man habe bisher acht Mitarbeitende des Rathauses schulen können, die die Tests durchführen dürfen, so Bürgermeister Joachim Markert in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Unterstützt werden die Rathausmitarbeiter durch die Freiwillige Feuerwehr, die ebenfalls geschult wurde. Markert dankte in diesem Zusammenhang dem Deutschen Roten Kreuz, das die Schulungen durchgeführt hatte.

Ein erster Testlauf mit allen Wahlhelfern vergangene Woche war erfolgreich absolviert worden, so Markert. Insgesamt 70 Personen hatte man in 2,5 Stunden getestet und positive Erfahrungen gesammelt.

Bisher hätten sich für den Freitag insgesamt 28 Personen angemeldet und für den Samstag 15 Personen. Die Terminvergabe erfolge telefonisch unter 09346/921119. Wunschtermine können nicht berücksichtigt werden.

Wenn Interesse besteht, könne man sich im Rathaus vorstellen, auch am Samstag, 3. April, von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr zu testen. Das sei ein Vorteil für Familientreffen an Ostern, so der Bürgermeister. Ein negatives Ergebnis, das mittels einer Bescheinigung ausgewiesen werden kann, könne so eine gewisse Sicherheit geben.

Insgesamt habe die Stadt 2000 Schnelltests in Heidelberg in der zentralen Ausgabestelle des Landes abgeholt und weitere 1000 Tests über die örtliche Apotheke erhalten.

Die Reihentestungen an der Grundschule sollen ab Ende März starten. Dann, so hofft Bürgermeister Markert, werden die Test-Kits für Schulen von der Landesregierung bereitgestellt sein. Wie die Testung dann genau ablaufen soll, wird in einem Gespräch von Schulleitung und Rathauschef noch besprochen werden.