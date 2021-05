Edgar Weinmann neuer Grünsfelder Ehrenbürger

Die Stadt Grünsfeld hat einen neuen Ehrenbürger. Edgar Weinmann wurde jetzt diese hohe Auszeichnung zuteil.

Grünsfeld. Eigentlich sollte die Ernennung zum Ehrenbürger von Edgar Weinmann schon beim Neujahrsempfang seiner Heimatstadt Grünsfeld Anfang dieses Jahres stattfinden. Der Rahmen wäre passender gewesen, bedauerte Bürgermeister Joachim Markert. Aber wegen der Corona-Einschränkungen sei das nicht möglich gewesen. So musste eine Gemeinderatssitzung in der Stadthalle herhalten, um einen Mann zu ehren, der sich um Grünsfeld und seine Ortsteile viele Jahrzehnte verdient gemacht hat. „Ich hoffe, dass wir trotz der Gegebenheiten und Einschränkungen einen würdigen Rahmen für diesen Anlass gefunden haben“, so Markert.

Erst die zweite Persönlichkeit

Weinmann ist nach Alfred Beetz erst die zweite Persönlichkeit, der diese hohe Wertschätzung seitens der Stadt entgegengebracht wird. Beetz selbst wäre gerne an der Feierstunde dabei gewesen, musste aber als Vorsitzender der „Leader“-Regionalgruppe einen anderen Termin wahrnehmen.

In der Ehrenordnung der Stadt sind die Voraussetzungen für die Verleihung der Ehrenbürgerrechte beschrieben: „Das Ehrenbürgerrecht kann Personen, die sich um das Wohl der Stadt Grünsfeld oder ihrer Bürger in besonderer Weise verdient gemacht haben oder aufgrund ihrer Persönlichkeit, ihrer Haltung oder ihres Wirkens die besondere Wertschätzung und Hochachtung der Bürgerschaft gewonnen haben und in irgendeiner inneren und äußeren Verbindung zu Grünsfeld stehen, verliehen werden“. All dies treffe auf Edgar Weinmann zu, attestierte der Bürgermeister. „Bei Edgar Weinmann gehen mir allerdings die Superlative aus, denn er legte ein beispielloses ehrenamtliches Engagement an den Tag“. Und dann zählte der die vielen Verdienste auf, die Edgar Weinmann in den letzten Jahrzehnten erlangt hat.

Der bald 90-Jährige interessierte sich schon seit Kindesbeinen für die heimische Geschichte, für Kunst und Kultur. So war er bereits mit 19 Jahren Gründungsmitglied des im Dezember 1950 aus der Taufe gehobenen Verkehrs- und Kulturverein. Ganze 38 Jahre war er dort der Vorsitzende. „Edgar Weinmann ist es zu verdanken, dass der Stadt Grünsfeld so viele sakrale und profane Gegenstände erhalten blieben. Die Sammlungen weltlicher und kirchlicher Objekte aus der Stadtgeschichte waren zuvor in der Heimatstube im Zehntgebäude ausgestellt und erhielten im ‚Museum im Amtshaus’ einen neuen Platz“, führte Markert aus. Dieses Gebäude erwarb die Stadt 1990 unter Bürgermeister Alfred Beetz und sanierte es dank großzügiger Unterstützung von Land und Landkreis.

Zahlreiche Flurdenkmale in der Gesamtgemeinde und in den Nachbargemeinden wurden durch das Zutun von Edgar Weinmann gesichert und restauriert. Und auch viele historische Gegenstände im Rathaus der Stadt, wie eine Lutherbibel von 1756, mehrere Madonnen und Pietas oder ein schmiedeeiserner Ausleger gehen auf eine Initiative von Weinmann zurück.

Unschätzbare Dienste

„Edgar Weinmann leistet nach wie vor unschätzbare Dienste für seine Heimatstadt Grünsfeld“, lobte Bürgermeister Markert den neuen Ehrenbürger, und Laudator Willi Dürrnagel, Würzburger Stadtrat seit 49 Jahren, Stadtführer und Sammler Würzburger Geschichte, fragte: „Wie kann eine Person so viel leisten?“ Denn neben seiner Arbeit bei der Südgetränke GmbH war Weinmann ein unermüdlicher Kämpfer für seine Heimatstadt. Neben der Arbeit im Kulturverein gehört auch der Aufbau der Narrengilde, deren Präsident Edgar Weinmann von 1960 bis 1981 war. Auch zu den Partnerstädten Pfreimd und Leuchtenberg hält der neue Ehrenbürger lange und intensive Verbindungen. Seit 2014 ist er als Sekretär zusammen mit seinem Nachtwächter Hermann Freitag in der Stadt unterwegs und bringt interessierten Besuchern die Grünsfelder Geschichte näher. Mittlerweile hätten gut 2500 Personen an diesen Führungen teilgenommen, so Bürgermeister Markert. Dabei erzähle er so plastisch von den Geschehnissen in der Stadt, dass die Zuhörer sich gut in die frühere Lebenssituation einfinden können.

Für sein Wirken hat Edgar Weinmann schon viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, die goldene Ehrennadel der Stadt Grünsfeld, der Ehrenteller der Stadt Pfreimd und den Sonderpreis des Medienpreises Tauberfranken. „Unser Land braucht Menschen wie Sie: Menschen, die sich einbringen, die sich zu Wort melden und Verantwortung übernehmen“, lobte ihn Bürgermeister Markert. „Was ich tun kann, werde ich weiter tun“, erwiderte der neue Ehrenbürger. Er war vollkommen gerührt ob der Auszeichnung. „Es ist für mich und meine Familie eine große Ehre“ und erinnerte an Pfarrer Ludwig Englert, der ihn für die Geschichte sensibilisiert hatte und an den Würzburger Historiker Dr. Rudolf Kuhn.

Und Weinmann wäre nicht Weinmann, wenn er zu der Ehrung auch selbst ein Geschenk mitgebracht hätte. Viel sei von der alten Grünsfelder Stadtbefestigung nicht erhalten geblieben, berichtete er. Mehrere Brände im 19. Jahrhundert hätten viel zerstört.

Erhalten geblieben sei allerdings der Schlüssel zum Unteren Tor, der viele Jahre in Privatbesitz gewesen war. Diesen erwarb Weinmann bereits in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts und schenkte ihn nun der Stadt, die dafür sicher einen Ehrenplatz finden wird.