Digitalfunk fürs Gerätehaus

Grünsfeld. Die Feuerwehr soll endlich digital arbeiten können. Das wünscht sich nicht nur Grünsfelds Gesamtkommandant Philipp Schenk. Den Rückhalt des Gemeinderats hat er. Bei der Sitzung am Donnerstag im Rienecksaal votierte das Gremium einmütig für die Anschaffung des Digitalfunks. Bei 20 334 Euro liegt das Angebot von Leicht Funktechnik aus Eisingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bisher arbeitet die Feuerwehr im Gerätehaus in Grünsfeld mit einem hardware-basierten System aus dem Jahr 2012 und an den beiden getrennten Arbeitsplätzen im Gebäude noch analog. Die Umstellung auf Digitalfunk soll nun kommen. Schenk favorisiert ein System, das von anderen Wehren im Kreis und auch bei der Landkreisverwaltung genutzt wird, das sogenannte „Lardis“-System. Durch den voll-modularen Einsatz könnten sich die Wehrleute bei einer Alarmierung schnell per Datenübertragungskabel oder Wlan überall einwählen. Das biete eine höheren Flexibilität. Auch wäre das schnellere Einrichten von mobilen funkarbeitsplätzen per Laptop und Headset möglich.

Das neue System ist netzwerkgeführt und software-basierend. Ein weiterer Vorteil für den Kommandanten sind die Wartungskosten. Hatte man bisher rund 830 Euro pro Jahr zu zahlen, liegt die Summe dann bei 775 Euro für sieben Jahre.

Die vor Jahren beschlossene Umrüstung der Grünsfelder Feuerwehr wird nach Angaben von Schenk nicht mehr geschätzten rund 60 000 Euro liegen, sondern nur noch bei rund 42 000 Euro.

Auf die Frage nach einem Arbeiten bei einem Blackout machte Schenk deutlich, dass die Pufferung rund Stunden betrage. „Dann geht nichts mehr.“ Die digitalen Sirenen hätten eine längere Pufferung und seien noch mehrere Tage nach einem Stromausfall einsatzfähig. dib