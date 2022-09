Grünsfeld. „Die Welt ist kunterbunt“: Unter diesem Motto stand das Ferienprogramm des Kulturvereins in der Kulturscheune beim Amtshaus. 19 Mädchen und Jungen durften ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Nach einer kurzen Einführung in die Theorie ging es an die praktische Umsetzung. Vorsitzende Christine Gerstner, Stellvertreter Alfred Beetz und ein Team des Kulturvereins unterstützen die jungen Künstler nach Kräften. Auf der Basis der Grundfarben pink, blau und gelb entstanden nach und nach kleine Kunstwerke auf der Leinwand. Am Ende fertigten die Kinder noch ein gemeinsames Gemälde an. feu/Bild: Feuerstein

