Der Bürgerbus rollt und rollt

Grünsfeld. Er rollt und rollt und rollt. Fast 200 000 Kilometer hat der Bürgerbus in den vergangenen sieben Jahren zurückgelegt. Ein Ende ist nicht abzusehen. Bei der Jahreshauptversammlung des Trägervereins im Sitzungssaal des Rathauses zogen die Mitglieder Bilanz.

Seit März fährt der Bürgerbus wieder. Die coronabedingte Zwangspause ist damit Geschichte. Die Krise habe der Verein gut überstanden, meinte Dieter Scheidel. Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern für die konstruktive Zusammenarbeit. „Der Verein ist ein große Familie, bei der das lösungsorientierte Arbeiten im Vordergrund steht“, betonte er und regte an, sich wieder regelmäßig zu treffen: „Der direkte Austausch ist am besten.“

Bürgermeister Joachim Markert freute sich, dass der Bürgerbus wieder im Einsatz ist. Aufgrund ihres großen Engagements und ihrer Hilfsbereitschaft genießen die Fahrer seinen Angaben zufolge hohes Ansehen in der Bevölkerung.

Markert teilte mit, dass die Stadtverwaltung darüber nachdenke, ein neues Fahrzeug anzuschaffen. Die hohe Laufleistung fördere den Verschleiß und sorge dafür, dass beim Bürgerbus immer wieder Reparaturen anfallen. Als Ersatz könnte der Bürgermeister sich auch ein E-Auto oder Hybridfahrzeug vorstellen. In jedem Fall soll die Anschaffung nicht mehr über eine Sponsoring-Firma, sondern in Eigenregie erfolgen.

Langsam wieder steigende Einnahmen konnte Kassierer Reiner Schenk vermelden. Weil in den ersten beiden Monaten des Jahres keine Fahrten stattfinden durften, sind sie allerdings noch nicht auf Vor-Corona-Niveau. Ein Problem sei das aber nicht wirklich. Am Ende jedes Quartals wird nämlich das eingegangene Fahrtgeld an die Stadtkasse überwiesen. Die Stadt übernimmt im Gegenzug die Ausgaben für Sprit, Steuer und Versicherungen. Von einer „dünnen Personaldecke“ sprach Gerd Volkheimer. Er koordiniert die Fahrten. Die 18 gemeldeten Fahrer müssten zum Teil zweimal im Monat ihren Dienst antreten. „Die Bereitschaft ist groß, als Ersatz einzuspringen“, lobte Volkheimer. Das erleichtere ihm die Arbeit ungemein.

Der Bürgerbus ist aus der Sicht von Christian Gruber trotz der vielen Kilometer in einem „sehr guten Zustand“. Als Verantwortlicher für Fahrzeug und Technik schaut er regelmäßig nach dem Rechten. In der Vergangenheit sei es immer wieder zu kleineren und größeren Reparaturen gekommen. Grubers positive Nachricht: Auch 2022 kam das Fahrzeug durch den TÜV. feu