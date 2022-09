Das komplette Führungsteam im Amt bestätigt

Paimar. Zu Beginn der neuen Schachsaison standen bei der Hauptversammlung des SC Paimar Neuwahlen an. Der Vorstand mit Hubert Segeritz (Vorsitzender) und Peter Martin (Stellvertretender Vorsitzenden), Karl Kuhn (Kassier , Holger Kuhn (Turnierleiter) und Julia Kuhn (Jugendleiterin) wurde dabei einstimmig wiedergewählt.

Vom Badischen Schachverband erhielten Auszeichnungen für langjährige Mitgliedschaft Karl Kuhn (50 Jahre), Andreas Gabel und Torsten Klar (jeweils 40 Jahre) sowie Ralph Becker (25 Jahre). Die Spieler, die für die Paimarer erste Mannschaft an der Meisterschaft und am Aufstieg in die Landesliga beteiligt waren erhielten Pokale.

Ab 16. September findet das Jugendtraining jeden Freitag von 19 bis 20.15 Uhr statt. Auch Erwachsene, die am am Schachspiel interessiert sind oder ihre Kinder oder Enkel begleiten möchten, sind willkommen.

Ab 20.15 Uhr sitzen sich dann die Erwachsenen des Verein in den Partien gegenüber.