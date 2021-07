„Da habt ihr einiges auf der Agenda“

Grünsfeld. Nachdem die Eröffnung des Kindercampus der Pandemie zum Opfer gefallen war, besuchte MdL Dr. Wolfgang Reinhart die Stadt, um sich ein Bild vom aktuellen Zustand zu machen. Bürgermeister Joachim Markert begrüßte den Gast. Er bedankte sich für die großzügige Förderung der Maßnahme von über zwei Millionen Euro.

Vor allem der Tipp mit der Beantragung von Mittel aus dem SiQ-Programm sei hilfreich gewesen. Damit seien große Teile des Außengeländes hergestellt werden und zu einem „wahren Anziehungspunkt in der Stadt“ geworden.

Markert bat den Abgeordneten weiterhin um Hilfe bei der Ausweisung neuer Baugebiete, denn die Plausibilitätsprüfung mache es schwer, neue Gebiete zu erschließen. Reinhart wies auf die in Kürze beginnende Grundsteuer C hin, die vor allem Inhaber von unbebauten Grundstücken innerhalb von Baugebieten treffen werde. In den Koalitionsverhandlungen sei diese zusätzliche Steuer ein großes Thema gewesen, berichtete Reinhart. Er prophezeit, dass die Grundsteuer C mindestens so hoch werden werde, wie für ein bebautes Grundstück. „Ich bin ein großer Anhänger von Privateigentum, aber da muss sich was ändern“, stellte er klar. „Enkelgrundstücke“ seien hinderlich für die Entwicklung einer Kommune.

Lob für die Stadt gab es für die Baumaßnahme Grünbachstraße, Bergweg, Klinge. Das sei eine große Aufgabe für die Stadt. Kämmerer Christoph Kraft hofft auf eine Förderung aus dem ELR-Programm, denn allein die Sanierung der Grünbachstraße werde bei etwa 345 000 Euro liegen. Lob für gab es für die Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung. Man sei bereits seit 30 Jahren in dem Landesprogramm, so Bürgermeister Markert, und habe noch immer Projekte, die man angehen wolle. Dazu gehöre die Sanierung des letzten Abschnitts der Stadtmauer am Schorren, der Einbau eines Aufzugs am Rathaus, um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen oder der Bereich zwischen Schlossplatz und Amtshaus. Hier gebe es schon konkrete Pläne, erfuhr der Landtagsabgeordnete. „Da habt ihr einiges auf der Agenda“, staunte Reinhart über die Planungen in Grünsfeld, die trotz Corona unvermittelt weitergeführt werden. mae

