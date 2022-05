D-Junioren des FC Grünsfeld Meister

Grünsfeld. Frühzeitig sicherten sich die D-Junioren des FC Grünsfeld souverän die Meisterschaft in der Kreisklasse B. Dabei gewann die Mannschaft alle bisherigen Partien der Meisterrunde und ist nun vor dem letzten Spieltag bereits uneinholbar Meister. Beeindruckend ist, dass das Team in den dabei absolvierten Spielen gerade einmal drei Gegentore hinnehmen musste und bereits 31 Tore geschossen hat. Mit dem 6:0 gegen Tauberbischofsheim 2 ist damit in dieser Staffel alles klar und der Jubel bei den jungen Kickern samt Trainerstab und Fans war groß. Mit der verdienten Meisterschale und den Meister-T-Shirts ging es im Anschluss per Autokorso durch die Grünsfelder Innenstadt. Bild: FC Grünsfeld

