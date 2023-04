Betonmauer soll See vor dem Biber schützen

Grünsfeld. Als die Stadt Grünsfeld zusammen mit dem Seeverein im Jahr 2019 auf Anraten des Biberbeauftragten des Landes zwischen dem Grünsfelder See und dem Grünbach auf einer Länge von 30 Metern ein Metallgeflecht in den Boden eingelassen hatte, dachten alle Beteiligten, jetzt sei endlich Ruhe und das Auslaufen des Sees werde dauerhaft unterbunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Metallgeflecht reicht nicht

Doch alle Fachleute und die Stadt hatten die Rechnung ohne den schlauen Nager gemacht. Der fühlt sich im Grünbach sehr wohl und gräbt weiterhin fleißig im Untergrund, das Ergebnis ist weiterhin Wasserverlust im See und ein etwa 80 Zentimeter breites und etwa einen Meter tiefes Loch entlang des eingelassenen Metallzaunes. „Aktuell fehlen uns etwa 30 Zentimeter“, so der Seevereinsvorsitzende Stefan Landwehr in der Gemeinderatssitzung im Rienecksaal zu den derzeitigen Zuständen. So kann es nicht weitergehen, hatte nicht nur der Seeverein argumentiert, sondern auch die Stadt.

Im Grünsfelder Gemeinderat notiert Der Gemeinderat votierte einstimmig dafür, die Delegierten bei der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mittlere Tauber einer Satzungsänderung über die Haushaltsführung nach dem Eigenbetriebsgesetz des Handelsgesetzbuch abstimmen zu lassen. Einstimmig beauftragt wurden die Delegierten des Zweckverbandes Industriepark ob der Tauber aufgefordert, dem Jahresabschluss 2022 und auch dem Haushaltsplan 2023 zuzustimmen. Die Landsiedlung Baden-Württemberg soll die Grundstücksverhandlungen auf dem Erweiterungsgebiet auf dem Waltersberg führen. Als Ankaufspreis wurden 15 Euro je Quadratmeter festgelegt. Die Delegierten in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Industriepark ob der Tauber dem Jahresabschluss 2021 des i_Park Tauberfranken zuzustimmen, die Geschäftsleitung zu entlasten, der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen, ebenso dem Wirtschaftsplan 2022 und dem Wechsel des Gesellschafters Klingholz ZWEI GmbH & Co. KG in die Klingholz Tauberfranken GmbH. Turnusgemäß soll der Vorsitzende des Zweckverbandes für die nächsten drei Jahre Lauda-Könighofens Bürgermeister Dr. Lukas Braun werden, Grünsfelds Bürgermeister Joachim Markert sein Stellvertreter. Mit der Untersuchung und Identifizierung von Potentialflächen für Windkraftanlagen wurde die WEBW Neue Energie GmbH zu einem Angebotspreis von 10 115 Euro beauftragt. Eine Prioritätenliste zur Sanierung von Feldwegen hat ergeben, dass in diesem Jahr in Grünsfeldhausen die Feldwege am Pfaffenäcker und Krensheimer Steige, in Grünsfeld beim Fessertal und in Zimmern der Felsweg Disteläcker zu einer Angebotssumme von rund 178.000 Euro saniert werden.

Bei einer Begehung mit dem neuen Biberbeauftragten, Vertretern des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis, der Stadt Grünsfeld und des Seevereins im November vergangenen Jahres hatte man das Loch besichtigt und nach Lösungen gesucht. Die soll als Betonmauer nun endgültig dafür sorgen, dass der See wieder dicht bleibt. Durch die Mauer kann der Biber nicht kriechen und auch kein Wasser aus dem See mehr abfließen in den Grünbach. Die Mauer soll etwa drei Meter tief sein und 50 Zentimeter breit parallel zum Bachufer verlaufen, natürlich unterirdisch und genau 30 Meter lang. Dies sei die Länge, die das Landratsamt und der Biberbeauftragte zugestanden haben, erläuterte Bürgermeister Joachim Markert.

Mehr zum Thema Seeverein Hundekot rund um den See ärgert die Petrijünger Mehr erfahren Neue Uferschutzmaßnahmen eingeweiht Biberschäden am Ufer des Lochsees Mehr erfahren

Die Forderung des Seevereins, der mit mehreren Mitgliedern im Zuhörerbereich anwesend war, geht aber deutlich weiter. Am sinnvollsten sei es, das ganze Seeufer in Richtung des Grünbachs mit so einer Mauer zu versehen, etwa 100 bis 120 Meter. Doch das sei nicht genehmigt, bremste Bürgermeister Markert die Wünsche. Man solle doch zuerst einmal die jetzige Länge probieren, praktisch als ersten Bauabschnitt. Dann sehe man weiter. Sollte es nicht reichen, werde er weiter mit den Fachbehörden beraten, wie man vorgehen kann.

Dieses Argument fand zuerst viel Sympathie bei den Gemeinderäten und Gemeinderätinnen, schließlich hatte man bei den Haushaltsberatungen für den Bauabschnitt Geld bereitgestellt.

Etwa 37 000 Euro will die Firma Konrad Bau für die Errichtung der Betonmauer erhalten, mehr Geld ist im Haushalt 2023 auch nicht vorgesehen.

Lebhafte Diskussion

Durch die Diskussion im Nachgang wurde jedoch deutlich, dass die jetzige Planung nicht ausreichend sein wird. Der Biber ist schließlich ein schlaues Tier und wird sich andere Wege suchen, so die Befürchtung der Mitglieder des Seevereins.

Der Gemeinderat forderte daraufhin die Verwaltung auf, sich bei der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim zu erkundigen, wie man einen sicheren Auslaufschutz erreichen kann. Der Kontakt besteht bereits, da man sich für die Renaturierung des Kützbrunner Sees bereits beraten ließ. Der soll in Kürze zu einem Angebotspreis von knapp 70 000 Euro von der Firma Richard Kalhofer, unter Förderung aus dem Leader-Projekt-Topf, erneuert und wieder zu einem Schmuckstück gemacht werden. Wobei für diese Summe nur der erste Bauabschnitt erfolgt, ein zweiter folgt danach und schließt auch die Außenanlagen mit ein, wie Bürgermeister Joachim Markert erläuterte.