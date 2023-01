Besondere Ehrung für Christa Eydel

Grünsfeld. Lang dauert es nicht mehr. Dann beginnt die heiße Phase der fünften Jahreszeit. Bevor die Hasekühle sich in den närrischen Trubel stürzen, zeichneten sie langjährige Mitglieder aus. Ein „Ordensabend“ im Vereinsheim bildete den Rahmen für die Ehrungen.

Die Fasnacht ist ein Stück Kulturgut. Es zu pflegen und zu fördern, sehen die „Hasekühle“ als ihre Hauptaufgabe an. Zahlreiche Vereinsmitglieder haben sich besonders um die Fasnacht in der „Gauhauptstadt“ verdient gemacht. Sitzungspräsident Christian Leue-Huband lobte deren Engagement und würdigte zusammen mit der Vorsitzenden Astrid Bernhardt, ihrer Stellvertreterin Christina Wenz sowie Schriftführer Jochen Hettinger ihre Verdienste mit Vereinsurkunden. Wegen der Corona-Zwangspause in den vergangenen Jahren fielen die Ehrungen umfangreicher aus als sonst.

Seit elf Jahren gehören Mandy Bumm, Thomas Deininger, Annika Englert, Michael Fuchs, Bärbel Haas, Markus Haas, Simon Haas, Christin Hopf, Lukas Müller, Lena Pfeuffer, Melanie Pfeuffer, Toni Pfeuffer, Luisa Retzbach, Elena Scherer, Julia Schüler, Rainer Schüler, Jennifer Seubert, Nadine Seubert, Jessica Sondej, Jana Spengler, Andreas Winkler und Michelle Wölfel zu den Grünsfelder Narren. Dafür erhielten sie eine Vereinsurkunde.

Eine Vereinsurkunde gab es auch für Annika Bingel, Nicole Blassauer, Claudia Brunner, Ulrich Brunner, Monika Haun, Wolfgang Haun, Rochus Hammer, Bernd Hellstern, Jochen Hettinger, Julia Holzmann, Barbara Klinger, Matthias Klinger, Annika Künzer, Christian Kuhn, Jessica Kuhn, Frank Maag, Dieter Müller, Henry Schäfer, Jürgen Scheidel, Rebecca Scheidel, Karl-Heinz Urmersbach und Ulfried Vogel. Sie halten dem Verein seit 22 Jahren die Treue.

33 Jahre gehören Christina Dix, Roland Dix, Sabine Heller, Erwin Kemmer, Franz Ködel, Maria Krimmer-Ködel und Agnes Reusch dem Verein an. Auch sie wurden mit einer Vereinsurkunde ausgezeichnet.

Sonja Häusler, Ingrid Heller, Manfred Heller, Dieter Scheidel und Walter Stephan durften auch eine Vereinsurkunde entgegennehmen. Seit 44 Jahren halten sie dem Verein die Treue.

Besondere Ehrungen nahm eine Delegation mit Präsidiumsmitgliedern des Narrenrings Main-Neckar vor. Die Vertreter überreichten engagierten „Hasekühle“ Verdienstorden des Narrenrings Main-Neckar. Sie würdigten damit langjährige Verdienste zur Erhaltung und Förderung des heimatlichen Fasnachtsbrauchtums.

Den silbernen Verdienstorden des Narrenrings Main-Neckar erhielten Monika Haun, Wolfgang Haun und Christian Kuhn. Monika und Wolfgang Haun traten 1998 dem Verein bei. Als Prinzenpaar führten die beiden die Hasekühle durch die Kampagne 1997/1998. Monika Haun war überdies von 1998 bis 2001 als Schriftführerin tätig und unterstützt den Verein nach wie vor in zahlreichen Bereichen. Ihr Mann Wolfgang ist aktiver Elferrat und nimmt unterschiedliche Aufgaben während der Kampagne wahr.

Christian Kuhn kam 1999 zu den „Hasekühle“. Seine Frau Jessica und er bildeten 2006/2007 das Prinzenpaar. Christian Kuhn ist in der Männertanzgruppe, bei den Umzügen als Clown und als Elferrat aktiv.

Weiter ging es mit Auszeichnungen des Bundes Deutscher Karneval. Mit dem Verdienstorden in Silber wurde Klaus Bernhardt ausgezeichnet. Mitglied seit 1994, war er zusammen mit Ehefrau Astrid 1995/1996 Prinzenpaar. Er ist in der Männertanzgruppe und als Elferrat aktiv. Seit 2017 ist er außerdem Leiter der Jugendabteilung.

Monika Kuhn bekam den Verdienstorden in Gold. Sie ist seit 1981 ein „Hasekühle“ und regierte mit ihrem Mann Bernd in der Kampagne 1981/1982 die Narren. Ihr vielseitiges Engagement gilt der Clowngruppe, dem Schorrenfest oder dem Vereinsheim. Während der Prunksitzung und beim Männertanzturnier ist sie für das leibliche Wohl zuständig.

Die höchste Auszeichnung des BDK, den Verdienstorden in Gold mit Brillanten, erhielt Christa Eydel. Seit 1968 ist sie Mitglied des Vereins. Ihre närrische Laufbahn begann sie als Gardemädchen in der Prinzengarde. Zusammen mit Ehemann Josef war sie auch in der Kampagne 1977/1978 Prinzenpaar. Danach sorgte sie als Schneiderin für die Kostüme der „Hasekühle“. Ob kleine oder große Tanzgarden, Männerballett oder Elferräte – ihr adrettes Aussehen verdanken sie alle Christa Eydel. Viel Phantasie und Kreativität ist für diese Aufgabe vonnöten, schließlich wollen alle Akteure ihre Auftritte jedes Jahr mit neuen Outfits absolvieren. Letzter Coup: Das „Hasekühle“-Kostüm, das sie mitentwickelt hat. Von 1990 bis 1995 gehörte Christa Eydel auch dem Vorstand an.

Auszeichnungen gab es außerdem für Verdienste um den karnevalistischen Tanzsport. Annika Englert, Luisa Retzbach, Elena Scherer, Jana Spengler und Michelle Wölfel wurden mit dem silbernen Treueabzeichen des Bundes Deutscher Karneval samt Urkunde ausgezeichnet. Das goldene Treueabzeichen erhielt Ina Wühr. Sabine Fuchs, Anke Haberkorn und Janina Tatusch durften sich über das goldene Treueabzeichen mit Brillanten freuen. feu