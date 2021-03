Grünsfeld und Zimmern erhalten moderne Bahnhaltepunkte. Erste Informationen gab der Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung in der Stadthalle.

AdUnit urban-intext1

Grünsfeld. Auch mit der Bahnsteigsanierung in Grünsfeld und Zimmern geht es voran. Wie berichtet will die Deutsche Bahn die Bahnsteige entlang der Frankenbahn erneuern. So wie beim Bahnhaltepunkt Gaubüttelbrunn soll es auch im Jahr 2024 in Grünsfeld und Zimmern aussehen. Erste Planungen stellte Bürgermeister Joachim Markert im Gemeinderat vor.

Bahnsteig Grünsfeld

In Grünsfeld sind die beiden Zustiegsmöglichkeiten 128 und 140 Meter lang, die neue Länge wird einheitlich bei 140 Metern liegen und näher an den beschrankten Bahnübergang heranragen. Die aktuelle Einstiegshöhe von 32 Zentimetern wird auf das derzeitige Normmaß von 76 Zentimetern angehoben, damit ein barrierefreier Einstieg in die Züge möglich ist.

Neun Monate Bauzeit

Geplant sind zudem der Einbau von zwei Schranken für Straße und Gehweg, zwei Fußwegschranken für den Gehweg, vier Lichtzeichen mit Andreaskreuz und Akustikanlagen sowie ein Lichtzeichen als Seitenlicht. Die Bauzeit wird voraussichtlich von Januar bis September 2024 erstrecken.

Bahnsteig Zimmern

AdUnit urban-intext2

In Zimmern wird ebenfalls mit der neuen Höhe von 76 Zentimetern und ebenfalls mit einer Länge von 140 Metern (bisher: 141 Meter und 108 Meter). Zusätzlich erfolgt der Einbau von zwei Schranken für Straße und Gehweg, eine Fußwegschranke für den Gehweg, vier Lichtzeichen mit Andreaskreuz und Akustikanlagen sowie ein Lichtzeichen als Seitenlicht. Zimmern wird zeitgleich mit Grünsfeld erneuert.

Komplette Neubauten

Beide Anlagen werden dabei komplett neu errichtet, die alten Bahnsteige sollen zurückgebaut werden, so Markert. An Kosten entstehen 2,84 Millionen Euro (Grünsfeld) und 2,61 Millionen Euro (Zimmern), also zusammen 5,45 Millionen Euro. Sie werden größtenteils vom Bund und vom Land getragen, doch auch die Stadt Grünsfeld müsse einen gewissen Teilbetrag zusteuern, informierte Markert. Die Arbeiten werden voraussichtlich in nächtlichen Sperrpausen oder Wochenendpausen ablaufen. Es sei angestrebt, eine gleisweise Sperrung für den Bau der Bahnsteige durchzuführen. Nähere Informationen würden zu einer späteren Planungsphase erfolgen, so der Grünsfelder Bürgermeister.