Bahnsteige bald barrierefrei

Grünsfeld. Für die Sanierung der Bahnstationen in Grünsfeld und Zimmern muss die Kommune nun weitere Finanzmittel zur Verfügung stellen. Doch insgesamt könnte es für die Stadt günstiger werden. Bürgermeister Joachim Markert sprach bei der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag in der Stadthalle von Kosten von 2,8 Millionen Euro für die Bahnstation in Grünsfeld und 2,6 Millionen für Zimmern.

Der Finanzierungsvertrag für die beiden ersten Leistungsphasen wurde bereits unterzeichnet. Mittlerweile stehen die beiden nächsten Teilschritte an. „Damit hatten wir so schnell nicht gerechnet“, räumte Kämmerer Christoph Kraft ein. Die Bahn wolle dies zeitlich nach vorne ziehen. Vorgesehen ist eine kommunale Beteiligung von 100 000 Euro je Station. Die erste Hälfte sei sofort fällig, der Rest im ersten Quartal 2023. Der Kreis übernehme 50 Prozent der Kosten.

„Das wird eine optische und praktische Verbesserung“, meinte Markert. Geplant ist bei der Sanierung, den Bahnsteig in Grünsfeld bis zur Bahnschranke zu verlängern. Damit würden der Zugang und auch der Überweg auf das andere Gleis erleichtert. Wichtigster Punkt ist die künftige Barrierefreiheit sowohl in Grünsfeld als auch in Zimmern. Der Halt am Bahnhof selbst bleibt wie bisher. Nach Auskunft von Markert werden die Bahnsteige bereits so vorbereitet, dass beim Einsatz von neuem Zugmaterial ab 2025 der bodenebene Einstieg, etwa für Rollstuhlfahrer oder mit Kinderwagen, verbessert wird.

Inzwischen sei auch die Kostendeckelung des kommunalen Anteils von der Deutschen Bahn kommuniziert worden, so Markert. Danach liegt der Grünsfelder Anteil je Bahnsteig bei 576 000 Euro, wovon der Kreis die Hälfte übernimmt. „Egal wie teuer die Maßnahme letztlich wird, für uns bleiben höchstens 288 000 Euro zu zahlen“, hieß es.

Begonnen werden soll zunächst in Wittighausen, Zimmern und Grünsfeld. Gerlachsheim wird folgen. Allerdings sehen die Grünsfelder die Problematik, dass 2025 auch die B 290 bei Gerlachsheim saniert werden soll.