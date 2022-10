Aussichtsreiche Wanderung

Grünsfeld. Die 15. Taubertäler Wandertage finden am Sonntag, 9. Oktober, um 14 Uhr in Grünsfeld statt. Das Motto lautet: „Wanderung zu schönen Fernsichten durch herbstbunten Wald und vielfältige Hangbereiche“. Die etwa sieben Kilometer lange Wanderstrecke führt zwischen Geißberg und Giebelsberg auf die fruchtbare Höhe mit schönen Fernsichten westlich von Hof Uhlberg. Weiter verläuft die Strecke etwa einen Kilometer durch den herbstbunten Gemeindewald Winterleite, dann über das obere Ungerstal und den Giebelsberg mit schönen Ausblicken in das Wittigbach- und Grünbachtal zum Ausgangspunkt zurück. Landschaftskundliche und forstliche Informationen runden das Programm ab. Etwa auf halber Strecke wird die Stadt Grünsfeld Getränke und Kuchen anbieten. Die Führung übernimmt der Naturschutzverein Grünsfeld. Wanderung und Verpflegung sind kostenfrei.

Treffpunkt ist an der Einmündung der Leuchtenbergstraße in die Industriestraße (bei der Firma EAS-Schaltanlagen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos beim Naturschutzverein Grünsfeld, Telefon 09346/500.