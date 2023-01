Auf historischer Spurensuche

Grünsfeld. „Auf immer verloren?“ Unter diesem Motto stand ein Spaziergang zu Zeugnissen jüdischen Lebens. Die historische Spurensuche fand auf Initiative von Franz Ködel und in Kooperation mit dem Familienzentrum statt. Anlass war der offizielle Holocaust-Gedenktag.

„Die Geschichte der jüdischen Gemeinde war sehr wechselvoll“, erklärte Franz Ködel. Der Gemeinderat und ehemalige Realschullehrer beschäftigt sich seit einiger Zeit intensiv mit der Geschichte der Grünsfelder Juden. Seiner Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass diese nicht in Vergessenheit gerät. „Es gab Höhen und Tiefen, Zeiten der Bedrängung und Verfolgung, aber auch Zeiten des Miteinanders, der Toleranz und Akzeptanz“, so Ködel. Beispiele für beide Seiten lieferte der Spaziergang durch Grünsfelds Straßen und Gassen.

Start war vor dem evangelischen Gemeindehaus. Ganz in der Nähe befindet sich die ehemalige Mikwe. „Sie ist ein Zeugnis für die lebendige Kultur der jüdischen Gemeinde in Grünsfeld“, betonte Ködel. Herbert Spengler hat das jüdische Ritualbad vor einigen Jahren im Keller seines Privathauses entdeckt und restaurieren lassen. Edgar Weinmann erläuterte nicht nur diese Anlage. Seine mit zahlreichen biografischen Reminiszenzen gespickten Ausführungen während des Rundgangs gaben einen Einblick in Sitte und Brauchtum des einstigen fränkischen Landjudentums und ergänzten Franz Ködels fachwissenschaftliche Erläuterungen.

Man muss schon genau hinschauen, um die Spuren jüdischen Lebens im Grünsfelder Straßenbild zu erkennen. Mit Franz Ködels Hilfe schulten die zahlreichen Teilnehmer des Spaziergangs ihren Blick. So sind von der Apotheke an der Hauptstraße aus gleich vier ehemalige jüdische Häuser zu sehen: das Haus Hermann Rosenbaum neben der ehemaligen Bäckerei Gengel, das Haus Leopold Sichel (heute Bäckerei Hemm), das Haus Samson Rothschild neben dem Rathaus und das Haus Forchheimer (früher Café Dittmann). Für Franz Ködel waren die Gebäude sichtbare Zeichen der jüdischen Emanzipation. „Die einst diskriminierte Minderheit war im 19. Jahrhundert in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“ 1924 gehörten 52 Personen zur jüdischen Gemeinde in Grünsfeld. Das waren immerhin 3,6 Prozent der insgesamt 1600 Einwohner.

Der aufkommende Nationalsozialismus bereitete dem friedlichen Zusammenleben ein jähes Ende. Eine weitere Station auf dem Rundgang war der Gedenkstein zur Deportation der Grünsfelder Juden am 22. Oktober 1940 am Eingang zum Friedhof. Franz Ködel schilderte das bedrückende Geschehen, wie es beispielsweise in der Chronik von Pfarrer Ludwig Englert überliefert ist. Der von Wolfgang Sommer geschaffene Gedenkstein ist Teil des ökumenischen Mahnmal-Projekts der Evangelischen Landeskirche in Baden und der Erzdiözese Freiburg.

Gleich daneben befindet sich die Gedenkstätte für die Gefallenen der beiden Weltkriege. Die Skulptur hat Ernst Singer gestaltet, der damals bekannteste Bildhauer in Würzburg. Die ersten Entwürfe scheinen dem Gemeinderat nicht gefallen zu haben. „Erst nach massivem Einspruch wurde sie so gestaltet, wie sie ist“, hat Franz Ködel den Quellen entnommen. Aufgefallen ist ihm auch, dass zwei Namen fehlen. Es handelt sich um Berthold Rosenbusch und Friedrich Rosenbaum, zwei in Grünsfeld geborene jüdische Soldaten, die 1918 beziehungsweise 1916 gefallen sind. „Ihre Namen hat man einfach vergessen“, so Ködel. Es gebe auch keine Erinnerungstafeln für die Opfer der Euthanasie und des Holocaust. Er hofft, dass sich das bald ändert. Mit Bürgermeister Markert habe er schon Gespräche geführt und auch eine Unterschriftenliste überreicht. „Vielleicht kommt ja demnächst etwas in Gang.“

Der Weg führte weiter, vorbei am „Judenhäuschen“ in der Brunnengasse. Es diente als Gefängnis für die Opfer der so genannten Judentaufe am 3. September 1939. In der Pfarrchronik berichtet Ludwig Englert, dass nur einmal am Tag eine Person das Haus verlassen durfte, um Lebensmittel zu besorgen. Drei Stolpersteine vor dem Haus erinnern an Rosa Schwab, Babette Rosenbaum und Karolina Merzbacher. Sie waren die Letzten, die aus Grünsfeld deportiert wurden. Am 11. Juni 1942 konnte die die Gemeindeverwaltung vermelden: „Grünsfeld ist judenfrei.“

Den vorläufigen Abschluss des Stadtspaziergangs markierte das Haus Samson Rothschild neben dem Rathaus. Die Hauswand ziert an der Nordseite ein „Judenkopf“, auf der rechten Seite der Eingangstür ist eine notdürftig zugemörtelte Mesusa zu erkennen. Das Haus befindet sich an einer Engstelle, die den Eingang zur Treppengasse darstellt.

Weil für das Sträßchen auch der Name „Judengasse“ überliefert ist, vermutete Franz Ködel, dass es sich hier um ein früheres jüdisches Ghetto gehandelt haben kann.

Diesem ersten Spaziergang soll bald ein zweiter folgen. Berichtenswertes gibt es noch genug. Franz Ködel ist in Kontakt mit den Nachfahren der Familie Rothschild, Recherchen bringen immer wieder neue Erkenntnisse zutage.