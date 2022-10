Archäologische Ausgrabungen bringen Licht in die Vergangenheit

Grünsfeld. Uralte Siedlungen, Friedhöfe oder Straßen: Überall finden sich Hinterlassenschaften vergangener Kulturen. Die Archäologie ist die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt. Einen spannenden Einblick in dieses Arbeitsfeld gab Sarah Wolff, Inhaberin von ADW, einem Unternehmen für archäologische Dienstleistungen. Ihr Vortrag im Leuchtenbergsaal des Zehntgebäudes fand im Rahmen des Kulturherbstes des Kulturvereins statt.

Sarah Wolff ist Jungunternehmerin. Studiert hat sie Archäologische Wissenschaften sowie Vor- und Frühgeschichte in Erlangen und München. Schon während des Studiums sammelte sie Erfahrung auf Ausgrabungen im In- und Ausland. 2019 kehrte sie in ihre alte Heimat in Tauberfranken zurück und machte sich selbständig.

Ganz so linear, wie es sich im Lebenslauf nachlesen lässt, verlief die Berufsfindung allerdings nicht. „Eigentlich wollte ich Medizin studieren“, berichtete Sarah Wolff. Sechseinhalb Jahre habe sie auf einen Studienplatz gewartet. Archäologischen Grabungen widmete sie sich in ihrer Freizeit. In einer Art „Kurzschlussrekation“ habe sie dann ihr Hobby zum Beruf gemacht. „Das war eine der glücklichsten Fügungen meines Lebens“, betonte Wolff.

Aller Anfang ist schwer. Es sei nicht einfach gewesen, in der Region Aufträge zu bekommen. „Niemand kannte mich“, so Wolff. Der Einsturz der Wertheimer Stadtmauer 2020 brachte die Wende. Sarah Wolff bekam den Auftrag, eine archäologische Dokumentation zu erstellen, die Funde zu bergen und auszuwerten. Mit Erfolg. Die Anfragen nahmen in der Folge stetig zu. „Die Qualität der Arbeit hat sich herumgesprochen“, erzählt Wolff nicht ohne Stolz. Mittlerweile verfügt sie über ein Team von neun Mitarbeitern, das etliche Projekte in der Region betreut.

Projekte in der Region

Aktuell ist das zum Beispiel die archäologische Baubegleitung an der Bergkirche in Laudenbach, beim Neubaugebiet in Markelsheim und im „Auenland III“ in Bad Mergentheim. Hinzu kommen vorgeschichtliche Siedlungsgrabungen in Unterwittighausen, Bad Mergentheim und Osterburken sowie mittelalterliche und neuzeitliche Projekte in den Stadtkernen Wertheim, Buchen und Ochsenfurt.

Ein Projekt ist Sarah Wolff in besonderer Erinnerung geblieben. Im Frühjahr 2020 entdeckte sie eine alte Ochsenfurter Hinrichtungsstätte. Bei Grabungen am Wolfgangsberg stieß sie nicht nur auf die Fundamente des Galgens, sondern fand auch Überreste von Verurteilten. „Als Anthropologin haben die Knochen gleich zu mir gesprochen“, erzählte Wolff. Menschen seien geköpft und gerädert worden, hat sie herausgefunden. „Solche menschlichen Tragödien lassen einen so schnell nicht los.“

Wie man sich die Arbeitsweise vorzustellen hat, erläuterte Michael Franz. Der Archäologe und Grabungsleiter stellte verschiedene Aufgabenbereiche vor. Sie reichen von archäologischer Beratung über Sondierungsgrabungen bis hin zu großflächigen Ausgrabungen. Vor Überraschungen ist man dabei nicht gefeit. „Wir als Archäologen müssen oft erleben, dass uns Zorn und Unverständnis der Bauherren treffen, die sich plötzlich mit ungeplanten Kosten für Archäologie konfrontiert sehen“, räumte Franz ein. Gerade bei privaten Bauherren, die vielleicht lange auf den Traum eines eigenen Hauses hin gespart haben, führe eine solche zusätzliche Belastung mitunter zu großem Kummer. Franz riet deshalb, sich vor einem Grundstückskauf über möglicherweise vorhandene Archäologie zu informieren und die Kosten dafür mit einzuplanen. „Die Kosten und auch die Verzögerung durch eine archäologische Ausgrabung treffen Bauherren sonst völlig unerwartet.“

In solchen Fällen sieht Sarah Wolff ihr Unternehmen in einer Vermittlerposition zwischen Landesdenkmalamt beziehungsweise unterer Denkmalschutzbehörde, Bauherr sowie allen am Bauprojekt beteiligten Parteien. Ziel sei es, den besten Kompromiss zu finden und für eine gute Zusammenarbeit zwischen den Parteien zu sorgen, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Wolff plädierte schließlich für ein „verantwortungsvolles Unternehmertum“. Mitarbeiter wollte sie nicht als Ressourcen, sondern Menschen verstanden wissen, die auch so zu behandeln seien. „Lohndumping und fehlende Sicherheitsstandards finden sie bei uns nicht“, betonte sie. Das zahle sich durch Gruppenstimmung und Effizienz wieder aus. feu